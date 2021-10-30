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Здоровье

Стало известно, как будут работать медучреждения в период нерабочих дней

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о работе системы здравоохранения в Петербурге во время локдауна, с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Shutterstock

По его словам, поликлиники будут работать с 1 по 3 ноября в обычном режиме, с 4 по 7 — усиленным дежурным составом. Экстренная и неотложная стоматологическая помощь будет оказываться круглосуточно с 1 по 7 ноября в стоматологических поликлиниках №12, 20 и 32, уточнил он.

С 30 октября по 7 ноября принимать пациентов с COVID-19 и пневмониями будут 15 городских медицинских учреждений и 3 стационара федерального подчинения. В медучреждениях развернуто 9488 коек, из них 377 коек подготовлены для детей. 

 Также в этот период будут работать 496 бригад скорой помощи, включая 35 специализированных. При этом все они имеют в достаточном количестве лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и запас кислорода.

Все пункты вакцинации, а именно 175 стационарных и 45 мобильных, будут работать в обычном режиме.

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