5 психологических навыков для общения с токсичными родителями

Эмоциональная независимость не означает обязательный разрыв отношений с родителями. Например, можно научиться отстаивать собственное мнение, не провоцируя дополнительные конфликты. Доктор психологии (Ph.D.) Сюзан Форвад в своей новой книге «Токсичные родители. Как вернуть себе нормальную жизнь» приводит 5 навыков, которые могут помочь.
Отрывок предоставлен издательством «Питер».
Иногда неплохо быть эгоистом
Многие люди позволяют относиться к себе неуважительно и не защищаются, потому что путают самодостаточность и эгоизм. Слово «эгоист» сразу же запускает все наши механизмы вины. Клара, которую родители продолжали наказывать за сделанный в 15 лет аборт, жила в психологическом аду только из страха, что ее обвинят в эгоизме.
Она сама так рассказывала об этом:
- Я все время оказываюсь между молотом и наковальней. Мне кажется, что я только что разрушила всю свою жизнь. Родители делают ремонт, мама позвонила мне на прошлой неделе, потому что шум сводит ее с ума. Они с отцом хотят переехать ко мне, пока не закончится ремонт, а это может продолжаться несколько недель. На самом деле я не собиралась соглашаться, но что делать? Это же мои родители!
Я посоветовала Кларе воспользоваться этим кризисом и начать процесс самоопределения. Настало время для того, чтобы разрешить этот инцидент не как отдельный случай, а как последний эпизод из серии подобных, обусловленных привычным сценарием в ее отношениях с родителями. Проблема была не в том, что ее родители хотели временно пожить у нее, а в ее привычной автоматической реакции, направленной на то, чтобы умиротворить их и сделать так, чтобы они остались довольны. Если Клара хотела разрушить этот вредоносный сценарий, в первую очередь ей следовало сконцентрироваться на том, каковы ее собственные желания, а не желания родителей.
Клара принимала многие решения в своей жизни, основываясь на преувеличенном чувстве дочернего долга. Она верила, что должна ставить потребности родителей выше собственных. Клара очень редко делала то, что хотела, вынуждена была подавлять свой гнев, игнорировала собственные желания, что в итоге привело к депрессии. Клара, как и большинство из нас, реагирует на родителей автоматически, практически на уровне рефлекса.
Когда мы реагируем автоматически, мы не думаем, не слушаем, не анализируем варианты поведения. Реакции становятся более автоматическими, когда нас третируют эмоционально или когда мы подвергаемся нападкам. Этот тип реакции может присутствовать в отношениях с любым человеком: с любовником, начальником, ребенком или подругой, но, как правило, прежде всего присутствует в отношениях с нашими родителями.
Ответные действия — альтернатива автоматическим реакциям
Противоположность автоматическим реакциям — ответные действия. Когда мы «действуем в ответ», мы думаем и чувствуем. Мы осознаем свои эмоции, но не позволяем им подталкивать нас к импульсивным поступкам. Умение использовать ответные действия может вернуть вам большую часть контроля над собственной жизнью.
Клара нуждалась в том, чтобы уменьшить автоматические реакции и заменить их ответными действиями. Я предупредила ее, что изменить привычное поведение сложно всем, даже мне, но в то же время я заверила ее, что она сможет достичь успеха, если готова начать процесс перемен. Клара была готова.
Первое, что я попросила ее сделать, это признать, что многие суждения о самой себе возникли из замечаний ее родителей, из того, как они относились к ней. Среди приклеенных к ней ярлыков были следующие: эгоистка, неблагодарная и плохая дочь. Клара жила с этими образами долгие годы, мы не могли изменить их мгновенно. Но я научила ее некоторым приемам, чтобы начать процесс замещения негативного образа, созданного ее родителями, на более реалистичное и справедливое представление о себе.
Я попросила Клару представить, что я — ее мать. Я хотела, чтобы ролевая игра помогла ей найти новый способ отвечать на критику матери, альтернативный способ обычной капитуляции.
Сьюзан (в роли матери Клары): Ты неблагодарная эгоистка!
Клара: Нет, это неправда! Я все время забочусь о других. Все время забочусь о вас. Я убиваюсь, стараясь не расстроить отца и тебя. Вспомни, сколько раз я, уставшая, после работы возила тебя по магазинам или готовила вам с отцом ужин? Но вам же все время мало!
Я объяснила Кларе, что, отвечая таким образом, она защищается: продолжает извиняться, спорить и доказывать. Между тем ей было необходимо прекратить попытки «объяснить им и заставить понять себя». До тех пор, пока Клара старалась получить одобрение матери, мать продолжала контролировать ее. Если Клара собиралась избавиться от этого контроля, ей следовало перестать защищаться. Взаимодействовать с матерью нужно было как можно менее эмоционально.
Клара (в роли своей матери): Нам с отцом негде жить, а ты просто неблагодарная эгоистка.
Сьюзан (в роли Клары): Да ну, мам, брось! У тебя интересная точка зрения на этот счет.
Клара (в роли своей матери): После всего, что мы с отцом сделали для тебя, я просто не могу поверить, что тебе пришло в голову отправить нас в гостиницу.
Сьюзан (в роли Клары): Мне жаль, что тебя это расстраивает.
Клара (в роли своей матери): Так ты пустишь нас к себе жить или нет?
Сьюзан (в роли Клары): Я должна подумать.
Клара (в роли своей матери): Я хочу получить ответ немедленно, юная леди!
Сьюзан (в роли Клары): Я знаю, но мне необходимо подумать.
На этом месте Клара вышла из роли со словами: «Я не знаю, что еще сказать». Клара сделала удивительные открытия во время этого упражнения. Она поняла, что если не защищаешься, то можно избежать эскалации конфликта. Кроме того, тебя не смогут прижать к стене и вынудить защищаться.
Не защищаться
Это наиболее трудная для нас тактика общения, так как никто не учил нас этому. Но отвечать и не прибегать к защите — это то, чему мы должны научиться, и то, что нам необходимо практиковать. Кроме того, многие считают, что если не будут защищаться в конфликтных ситуациях, противники посчитают их слабыми и затопчут. На самом деле все происходит наоборот. Если вы сохраните спокойствие и отразите попытку нападения, не прибегая к защите, вы будете контролировать ситуацию.
Я хочу сделать на этом акцент — нет ничего более важного, чем научиться сохранять спокойствие и не защищаться во время конфликтов с токсичными родителями. Подобные ответные действия помогают нам прервать порочный круг «атака — отступление — защита — насилие». Вот некоторые примеры реплик, которые вы можете использовать в своих ежедневных взаимодействиях с другими людьми.
- О, неужели?
- Да, я понимаю.
- Да, это интересно.
- Твое право так думать.
- Мне жаль, что ты не одобряешь этого.
- Мне нужно подумать.
- Почему бы нам не поговорить об этом позже, когда ты не будешь так расстроен?
- Мне жаль, что тебя это не устраивает (злит, разочаровывает).
Важно, чтобы читатель потренировался отвечать, не прибегая к защите, прежде чем начать делать это с другими людьми. Представьте, что родители находятся с вами в комнате и говорят вам что-то обидное, неприятное. Отвечайте им громко вслух, следя за тем, чтобы не начать защищаться. Помните, что как только вы начинаете спорить, извиняться, прилагать усилия к тому, чтобы родители «поняли» вас, вы вручаете им власть над вами. Когда вы просите другого человека простить или понять вас, вы вручаете этому человеку власть отказать вам в том, о чем вы просите. Но если вы отвечаете, не защищаясь, вы ни о чем не просите, а тому, кто ни о чем не просит, никто не может ни в чем отказать.
Как только вы освоите новую технику, попробуйте применить ее, когда у вас возникнут разногласия с другим человеком, но не с вашими родителями. Полезно попробовать эти тактики с кем-то, с кем у вас нет такой сильной эмоциональной связи, как с вашими родителями, например с коллегой или со знакомым. Возможно, что сначала вы почувствуете себя странно, неестественно. Может быть, неловкость и беспокойство заставят вас вернуться к привычной защитной тактике. Так происходит всегда, когда мы учимся чему-то новому, но нужно практиковаться и быть готовым к ошибкам, постепенно обретенный навык станет второй натурой.
Утверждение положения
Есть еще одна техника поведения, которую я называю «утверждением положения», она помогает снизить частоту автоматических реакций и справиться с задачей на пути самоопределения.
Утвердить свое положение — это значит заявить о своей позиции, объявить о ваших мыслях и убеждениях, о том, что для вас важно, на что вы готовы или не готовы пойти, о том, что приемлемо, а что нет. Вы можете обозначить свою позицию в отношении самых разных вещей — от увиденного фильма до серьезных личных убеждений. Но прежде чем заявлять о своей позиции, вы должны четко определить ее для себя.
Когда я спросила Клару, как она сама бы хотела решить вопрос о переезде к ней ее родителей, она ответила: «Не знаю. Я так переживаю, чтобы не сделать что-то, что их расстроит, что на самом деле мне очень трудно понять, чего же я вообще хочу».
Состояние Клары очень характерно для тех, кто провел практически всю жизнь, чувствуя себя ответственными за собственных родителей. Очень трудно определить, кто ты, и разобраться со своими желаниями, если в прошлом у тебя не было такой возможности.
Чтобы помочь Кларе, я объяснила ей, что у нее три основных варианта ответов.
- «Я не могу принять вас у себя».
- «Я могу принять вас, но только на определенное время».
- «Я готова принять вас, можете жить у меня так долго, как захотите».
Клара сказала, что на самом деле она хотела бы отказать родителям в переезде, но чувствовала, что на данный момент у нее не хватало сил заявить им об этом. Она решила, что позволит им переехать на неделю. Клара посчитала, что это будет хорошим способом защитить свою территорию и одновременно утихомирить родителей, хотя бы частично.
Переформулировать фразу «Не могу»
Клара не была полностью довольна принятым решением. Оно беспокоило ее и ее мужа, усложняло их отношения, и ей казалось, что это все из-за того, что она слишком слабая: «Наверное, я просто не могу противостоять моим родителям», — сказала она с глубоким вздохом.
Я попросила ее повторить эту же фразу, но заменить «не могу противостоять» на «я пока еще не научилась противостоять». «Пока еще не…» дает шанс все изменить, тогда как отрицание «не могу» обозначает нечто противоположное, нечто окончательное, безнадежное. Отсутствие выбора загоняет человека назад в родительские сети. Это ключ, которым запирают ребенка. Выбор ребенка всегда продиктован взрослым. Когда вы говорите «я пока еще не…», вы открываете двери переменам. Вы обретаете надежду.
Некоторые люди думают, что незначительное изменение позиции означает признание собственного поражения. Я не согласна с этим. Я считаю, что наличие выбора — это ключ, отпирающий двери темницы. Любое решение, принятое с учетом возможности выбирать, отдаляет нас от автоматического реагирования. Между осознанной капитуляцией перед родителями, когда после анализа различных альтернатив понимаешь, что еще не готов противостоять им, и автоматической капитуляцией, когда чувствуешь себя бессильным что-либо изменить, большая разница. Иметь выбор — это шаг в сторону контроля над ситуацией; автоматическое реагирование означает, что вас по-прежнему контролируют родители. Может быть, некоторые посчитают, что прогресс совсем незначительный, но я хочу заверить моих читателей, что он не такой уж и маленький. Главное, чтобы он был.
Попробуйте новые техники с вашими родителями
Некоторые клиенты испытывают такую радость от успехов на репетициях во время терапии, что им не терпится попробовать новый стиль общения непосредственно с родителями. Но есть и такие, кто начинает переживать о том, как отреагируют их родители, если они перестанут защищаться и заявят о своей позиции. Токсичные родители привыкли манипулировать детьми, нажимая на соответствующие «кнопки». Если они не получают ожидаемого результата, то, конечно же, расстраиваются и злятся.
Мой совет: рискните. И чем скорее, тем лучше. Откладывать первый шаг, проводить неделю за неделей в раздумьях не стоит, это только усилит ваше беспокойство.
Помните, что вы взрослый человек и можете выдержать неприятную ситуацию ради собственной независимости.
Не так страшен черт, как его малюют. Не выбирайте для первого раза сложную эмоциональную ситуацию. Начните практиковать новые техники и отвечать, не защищаясь, когда матери не понравится цвет вашей губной помады или когда отцу вздумается критиковать ваши кулинарные способности.
Когда мы самоопределяемся, то есть когда начинаем ответные действия, а не просто автоматически реагируем, когда мы четко заявляем о своей позиции, чувствах и мыслях, когда устанавливаем пределы допустимого и недопустимого, наши отношения с родителями должны измениться, они не могут не измениться.
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