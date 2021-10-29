5 психологических навыков для общения с токсичными родителями

Не защищаться

Это наиболее трудная для нас тактика общения, так как никто не учил нас этому. Но отвечать и не прибегать к защите — это то, чему мы должны научиться, и то, что нам необходимо практиковать. Кроме того, многие считают, что если не будут защищаться в конфликтных ситуациях, противники посчитают их слабыми и затопчут. На самом деле все происходит наоборот. Если вы сохраните спокойствие и отразите попытку нападения, не прибегая к защите, вы будете контролировать ситуацию.

Я хочу сделать на этом акцент — нет ничего более важного, чем научиться сохранять спокойствие и не защищаться во время конфликтов с токсичными родителями. Подобные ответные действия помогают нам прервать порочный круг «атака — отступление — защита — насилие». Вот некоторые примеры реплик, которые вы можете использовать в своих ежедневных взаимодействиях с другими людьми.

О, неужели? Да, я понимаю. Да, это интересно. Твое право так думать. Мне жаль, что ты не одобряешь этого. Мне нужно подумать. Почему бы нам не поговорить об этом позже, когда ты не будешь так расстроен? Мне жаль, что тебя это не устраивает (злит, разочаровывает).

Важно, чтобы читатель потренировался отвечать, не прибегая к защите, прежде чем начать делать это с другими людьми. Представьте, что родители находятся с вами в комнате и говорят вам что-то обидное, неприятное. Отвечайте им громко вслух, следя за тем, чтобы не начать защищаться. Помните, что как только вы начинаете спорить, извиняться, прилагать усилия к тому, чтобы родители «поняли» вас, вы вручаете им власть над вами. Когда вы просите другого человека простить или понять вас, вы вручаете этому человеку власть отказать вам в том, о чем вы просите. Но если вы отвечаете, не защищаясь, вы ни о чем не просите, а тому, кто ни о чем не просит, никто не может ни в чем отказать.

Как только вы освоите новую технику, попробуйте применить ее, когда у вас возникнут разногласия с другим человеком, но не с вашими родителями. Полезно попробовать эти тактики с кем-то, с кем у вас нет такой сильной эмоциональной связи, как с вашими родителями, например с коллегой или со знакомым. Возможно, что сначала вы почувствуете себя странно, неестественно. Может быть, неловкость и беспокойство заставят вас вернуться к привычной защитной тактике. Так происходит всегда, когда мы учимся чему-то новому, но нужно практиковаться и быть готовым к ошибкам, постепенно обретенный навык станет второй натурой.