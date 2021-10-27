Минздрав разрешил одновременное применение «Спутника Лайт» и вакцины против гриппа

«Взаимодействие [«Спутника Лайт»] с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследования, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении. Ожидается отсутствие снижения иммуногенности для расщепленных, субъединичных и полимерсубъединичных гриппозных вакцин», — говорится в инструкции к «Спутнику Лайт».

Отдельно отмечается, что смешивание однокомпонентной вакцины против коронавируса с другими вакцинами или иными лекарственными средствами в одном шприце не допускается — так как «нет данных о фармацевтическом взаимодействии».