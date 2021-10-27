Минздрав разрешил одновременное применение «Спутника Лайт» и вакцины против гриппа

Министерство здравоохранения России одобрило совместное применение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцин для профилактики гриппа. Информация об этом была внесена в инструкцию к препарату.
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«Взаимодействие [«Спутника Лайт»] с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследования, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении. Ожидается отсутствие снижения иммуногенности для расщепленных, субъединичных и полимерсубъединичных гриппозных вакцин», — говорится в инструкции к «Спутнику Лайт».
Отдельно отмечается, что смешивание однокомпонентной вакцины против коронавируса с другими вакцинами или иными лекарственными средствами в одном шприце не допускается — так как «нет данных о фармацевтическом взаимодействии».
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 352 тысячи, в Москве — 1 миллион 786 тысяч, в Петербурге — 694 тысячи, в мире — 243 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.
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