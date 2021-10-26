Исследование: один из штаммов гриппа вымер во время пандемии COVID-19

Ученые сообщили, что с марта 2020 года в мире не зафиксировали ни одного случая заражения этим вариантом. Однако ученым известен 31 предполагаемый случай заражения B/Yamagata, но они не были секвенированы, чтобы с точностью определить, действительно ли речь идет о данном штамме.

Эта версия вируса считалась менее заразной и с медленной мутацией. Вакцина от В/Yamagata не менялась с 2015 года. Сейчас структура противогриппозного препарата включает четыре варианта вируса: A/H3N2 (Гонконг), A/H1N1 (свиной), B/Виктория и B/Yamagata. Самыми заразными считаются штаммы группы А.

Напомним, Минздрав России изменил инструкцию к применению вакцины от коронавируса «Спутник V». Теперь ее можно одновременно при менять с препаратом от гриппа.

Также в Центре имени Гамалеи рассказали о планах по созданию единой вакцины против гриппа и коронавируса. Технологическая платформа для ее разработки уже создана, клинические испытания планируется начать в конце 2022 года.