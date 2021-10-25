Попова: ответа на вопрос, какой уровень антител защищает от коронавируса, пока нет

Анна Попова Об уровне антител, необходимых для защиты от коронавируса — в эфире передачи «Познер» на «Первом канале»: Сегодня нет ответа на два важных вопроса. Какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным. И какой уровень антител — это вот эпидемиологические показатели — является диагностическим.

По данным Поповой, на штамм коронавируса «дельта» в настоящее время приходится почти 100% случаев заражения в мире. «"Дельта" сейчас — это 100% всех вирусов в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%», — отметила она. Несмотря на количество антител и учитывая эпидемиологическую ситуацию, повторную вакцинацию от COVID-19 необходимо проходить каждые полгода.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 279 тысяч, в Москве — 1 миллион 774 тысячи, в Петербурге — 689 тысяч, в мире — 243 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.