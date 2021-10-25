Как выглядит штамм коронавируса «дельта»? Центр «Вектор» показал первое фото

Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.

Штамм коронавируса «дельта» был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, данный вариант отличается от других высокой заразностью и вскоре может стать доминирующим в мире. В России «дельта»-штамм распространился весной 2021 года. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на него в настоящее время приходится почти 100% случаев заражения в мире.

В июне 2021 года Роспотребнадзор подтвердил факт выявления в России еще одного штамма коронавируса — «дельта плюс». В октябре в стране зафиксировали случаи заражения еще одним вариантом дельта-штамма — AY.4.2. Всего у мутации более 40 версий.