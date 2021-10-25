Как выглядит штамм коронавируса «дельта»? Центр «Вектор» показал первое фото

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» показал первое фото штамма коронавируса «дельта». Оно было сделано на камеру электронного микроскопа.
Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.
Штамм коронавируса «дельта» был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, данный вариант отличается от других высокой заразностью и вскоре может стать доминирующим в мире. В России «дельта»-штамм распространился весной 2021 года. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на него в настоящее время приходится почти 100% случаев заражения в мире.
В июне 2021 года Роспотребнадзор подтвердил факт выявления в России еще одного штамма коронавируса — «дельта плюс». В октябре в стране зафиксировали случаи заражения еще одним вариантом дельта-штамма — AY.4.2. Всего у мутации более 40 версий.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 279 тысяч, в Москве — 1 миллион 774 тысячи, в Петербурге — 689 тысяч, в мире — 243 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.
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