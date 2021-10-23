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Когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад в России? Вот прогноз Роспотребнадзора

Заболеваемость коронавирусом в России может снизиться к концу 2021 года. Такой прогноз дала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет «РИА Новости».

Источник: Shutterstock.com

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — сообщила Пшеничная. По ее мнению, текущих ограничений, которые вводятся в стране, будет достаточно для снижения роста заболеваемости. При этом население должно продолжить активно вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность от COVID-19 в России поздним обращением за медицинской помощью. «Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны», — заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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