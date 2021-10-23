Когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад в России? Вот прогноз Роспотребнадзора

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — сообщила Пшеничная. По ее мнению, текущих ограничений, которые вводятся в стране, будет достаточно для снижения роста заболеваемости. При этом население должно продолжить активно вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.