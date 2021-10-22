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Минздрав разрешил делать одновременно прививку от коронавируса и гриппа

Минздрав России изменил инструкцию к применению вакцины от коронавируса «Спутник V». Теперь ее можно одновременно при менять с препаратом от гриппа. Об этом заявили в пресс-службе министерства, пишет ТАСС.

Фото: Shutterstock.com

 

Теперь разрешено одновременно применять вакцины от гриппа и коронавируса. Отмечается, что совместное использование никак не влияет на эффективность препаратов. Также в ведомстве заявили, что при одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Напомним, в Петербурге работают над созданием совместной вакцины от гриппа и коронавирусной инфекции. Исследования на данный момент завершены, и сейчас НИИ подает документы на одобрение клинических испытаний вакцины против коронавируса, которая также должна защищать и от гриппа А.

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