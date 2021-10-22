Минздрав разрешил делать одновременно прививку от коронавируса и гриппа

Теперь разрешено одновременно применять вакцины от гриппа и коронавируса. Отмечается, что совместное использование никак не влияет на эффективность препаратов. Также в ведомстве заявили, что при одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Напомним, в Петербурге работают над созданием совместной вакцины от гриппа и коронавирусной инфекции. Исследования на данный момент завершены, и сейчас НИИ подает документы на одобрение клинических испытаний вакцины против коронавируса, которая также должна защищать и от гриппа А.