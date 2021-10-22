В Александровской больнице рассказали о недостатке кислорода для больных с COVID-19. В комздраве эту информацию опровергают

Главный врач Александровской больницы Юрий Левец рассказал, что у них возникли проблемы с системой кислородообеспечения. В стационар поступает много тяжелых пациентов, в том числе тех, кого нужно переводит в реанимацию. И мощностей кислородной станции стало не хватать на всех пациентов.

Как заявили в комздраве Петербурга, ни один пациент Александровской больницы не испытывает дефицит кислорода. В ближайшее время начнется переоборудование кислородной станции стационара. Планируется дооснащение двумя газификаторами по 10 тонн.

В настоящее время оформляется проектно-сметная документация. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2022 года. На сегодняшний день Александровская больница потребляет более 4 тонн кислорода в сутки. При необходимости используются кислородные концентраторы — аппараты, получающие кислород из воздуха. Проблем с поставками кислорода в Петербурге нет.