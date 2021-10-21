Исследование: мемы помогают лучше бороться со стрессом из за пандемии

В исследовании приняли участие 748 человек, выборка состояла из людей, у которых средний возраст был 42 года. Оказалось, что после просмотра подобного контента люди чувствуют себя спокойнее и довольнее, у них появляется уверенность в том, что они смогут справиться с COVID-19.

Картинки сортировали по нескольким критериям: изображен на ней человек или животное, старым или молодым был герой мема, касалась подпись пандемии или нет. Иногда на одних и тех же картинках были надписи на разные темы.

К примеру, в одном на одном меме была фотография злого котика, но имела разные надписи: «Новое исследование подтверждает: кошки не могут распространять COVID-19, но если бы дали возможность…» или «Новое исследование подтверждает: кошки не могут сломать вашу машину, но, если бы дали возможность…».

Выяснилось, что забавные картинки с шутками про COVID-19 более эффективны в борьбе со стрессом, чем любые другие. А еще выяснилось, что во время просмотров фотографий с щенками или котиками, испытуемые почти не думали о коронавирусе, даже если надпись ее касалась.