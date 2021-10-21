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Исследование: мемы помогают лучше бороться со стрессом из за пандемии

Американские психологи проведи исследование на влияние мемов на психологическое состояние. Они выяснили, что просмотр смешных картинок помогает бороться со стрессом во время пандемии. Работу опубликовали в научном журнале APA PsycNet, пишет «НОЖ».

Фото: Shutterstock.com

 

В исследовании приняли участие 748 человек, выборка состояла из людей, у которых средний возраст был 42 года. Оказалось, что после просмотра подобного контента люди чувствуют себя спокойнее и довольнее, у них появляется уверенность в том, что они смогут справиться с COVID-19.

Картинки сортировали по нескольким критериям: изображен на ней человек или животное, старым или молодым был герой мема, касалась подпись пандемии или нет. Иногда на одних и тех же картинках были надписи на разные темы.

К примеру, в одном на одном меме была фотография злого котика, но имела разные надписи: «Новое исследование подтверждает: кошки не могут распространять COVID-19, но если бы дали возможность…» или «Новое исследование подтверждает: кошки не могут сломать вашу машину, но, если бы дали возможность…».

Выяснилось, что забавные картинки с шутками про COVID-19 более эффективны в борьбе со стрессом, чем любые другие. А еще выяснилось, что во время просмотров фотографий с щенками или котиками, испытуемые почти не думали о коронавирусе, даже если надпись ее касалась.

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