Как получить медицинский отвод от прививки против COVID-19? Рассказали в Комздраве

Медицинский отвод — это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями. При их наличии пациенту на определенный период выдается справка, позволяющая не вакцинироваться от коронавируса — в соответствии с письмом Минздрава от 24 августа, сроком на 30 дней. Обязательное условие — последующая консультация у врача-специалиста, выдавшего справку.

Справку могут выдавать медицинские работники лечебно-профилактических учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, имеющих разрешение на проведение профилактических прививок детям, подросткам и взрослым.

Каковы противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции?

«Спутник V» и «Спутник Лайт»

Постоянный медицинский отвод:

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты.

Тяжелые аллергические реакции в анамнезе.

Период грудного вскармливания.

Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Противопоказания для введения второго компонента (в случае вакцинации «Спутником V»): тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов и т.п.) на введение первого компонента вакцины.

Временный медицинский отвод дается в случае возникновения острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также обострения хронических — в таком случае вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

«ЭпиВакКорона»

Постоянный медицинский отвод:

Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроксид алюминия и другим)

Тяжелые формы аллергических заболеваний

Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины

Иммунодефицит (первичный)

Злокачественные заболевания крови и новообразования

Беременность и период грудного вскармливания

Дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

Временный медицинский отвод:

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — в таком случае прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры

«КовиВак»

Постоянный медицинский отвод:

Серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40 градусов, гиперемия или отек более 8 сантиметров в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе.

Отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.).

Беременность и период грудного вскармливания.

Возраст до 18 лет.

Возраст старше 60 лет.

Временный медицинский отвод: