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Здоровье

Как получить медицинский отвод от прививки против COVID-19? Рассказали в Комздраве

В Петербурге вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Что делать тем, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям? Получить медотвод — и в Комитете по здравоохранению рассказали, как это сделать.

Фото: Shutterstock.com

 

Медицинский отвод — это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями. При их наличии пациенту на определенный период выдается справка, позволяющая не вакцинироваться от коронавируса — в соответствии с письмом Минздрава от 24 августа, сроком на 30 дней. Обязательное условие — последующая консультация у врача-специалиста, выдавшего справку.

Справку могут выдавать медицинские работники лечебно-профилактических учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, имеющих разрешение на проведение профилактических прививок детям, подросткам и взрослым.

Каковы противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции?

«Спутник V» и «Спутник Лайт»

Постоянный медицинский отвод:

  • Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты.
  • Тяжелые аллергические реакции в анамнезе.
  • Период грудного вскармливания.
  • Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Противопоказания для введения второго компонента (в случае вакцинации «Спутником V»): тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов и т.п.) на введение первого компонента вакцины. 

Временный медицинский отвод дается в случае возникновения острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также обострения хронических — в таком случае вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. 

«ЭпиВакКорона»

Постоянный медицинский отвод:

  • Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроксид алюминия и другим)
  • Тяжелые формы аллергических заболеваний
  • Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины
  • Иммунодефицит (первичный)
  • Злокачественные заболевания крови и новообразования
  • Беременность и период грудного вскармливания
  • Дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

Временный медицинский отвод:

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — в таком случае прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры

«КовиВак»

Постоянный медицинский отвод:

  • Серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40 градусов, гиперемия или отек более 8 сантиметров в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе.
  • Отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.).
  • Беременность и период грудного вскармливания.
  • Возраст до 18 лет.
  • Возраст старше 60 лет.

Временный медицинский отвод:

  • Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания.
  • Хронические инфекционные заболевания в стадии обострения.

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