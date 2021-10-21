Как получить медицинский отвод от прививки против COVID-19? Рассказали в Комздраве

В Петербурге вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Что делать тем, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям? Получить медотвод — и в Комитете по здравоохранению рассказали, как это сделать.
Фото: Shutterstock.com
Медицинский отвод — это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями. При их наличии пациенту на определенный период выдается справка, позволяющая не вакцинироваться от коронавируса — в соответствии с письмом Минздрава от 24 августа, сроком на 30 дней. Обязательное условие — последующая консультация у врача-специалиста, выдавшего справку.
Справку могут выдавать медицинские работники лечебно-профилактических учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, имеющих разрешение на проведение профилактических прививок детям, подросткам и взрослым.
Каковы противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции?
«Спутник V» и «Спутник Лайт»
Постоянный медицинский отвод:
- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты.
- Тяжелые аллергические реакции в анамнезе.
- Период грудного вскармливания.
- Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).
Противопоказания для введения второго компонента (в случае вакцинации «Спутником V»): тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов и т.п.) на введение первого компонента вакцины.
Временный медицинский отвод дается в случае возникновения острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также обострения хронических — в таком случае вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.
«ЭпиВакКорона»
Постоянный медицинский отвод:
- Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроксид алюминия и другим)
- Тяжелые формы аллергических заболеваний
- Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины
- Иммунодефицит (первичный)
- Злокачественные заболевания крови и новообразования
- Беременность и период грудного вскармливания
- Дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)
Временный медицинский отвод:
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — в таком случае прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры
«КовиВак»
Постоянный медицинский отвод:
- Серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40 градусов, гиперемия или отек более 8 сантиметров в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе.
- Отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.).
- Беременность и период грудного вскармливания.
- Возраст до 18 лет.
- Возраст старше 60 лет.
Временный медицинский отвод:
- Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания.
- Хронические инфекционные заболевания в стадии обострения.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.