Клиторального оргазма на самом деле не существует! Почему — объясняет сексолог Ольга Василенко

В 2010-х, во времена моды на тренинги по ублажению мужчин и достижению вагинального оргазма, немногие говорили о том, что такого оргазма в принципе не существует. Еще меньше специалистов объясняли, что клиторального оргазма тоже нет.

В числе первых сексологов я упорно объясняла, почему оргазм не нужно делить на виды, и приводила в пример мужчин, чьи оргазмы мы не классифицируем. И если тезис про вагинальный оргазм был услышан, то про клиторальный — все еще нет. Предлагаю разобрать те самые утверждения, являющиеся «доказательствами» существования клиторального оргазма.

Заблуждение №1. У клитора есть ножки, которые так или иначе стимулируются всегда — даже через влагалище. Поэтому все оргазмы клиторальные.

Но как же случайный оргазм, когда гениталии вообще не стимулируются? А оргазм от поцелуя? На самом деле все оргазмы происходят благодаря работе головного и спинного мозга, а не клитора. Клитор — это одна из из множества эрогенных зон на теле. Не будем же мы под каждую из зон, стимуляция которой вызывает оргазм, придумывать новое название?

Заблуждение №2. Но это же разные ощущения — от стимуляции клитора и от стимуляции влагалища, поэтому и разные виды оргазма!

А кто сказал, что оргазмы нужно делить по ощущениям, и что эти ощущения не могут быть разными? Например, мужчины могут испытать оргазм от стимуляции ануса без стимуляции полового члена, но делим ли мы их оргазмы на стволовой и анальный? Нет, только женские оргазмы делятся на «правильный» и «неправильный», вагинальный и клиторальный. Люди с еще большим полетом фантазии классифицируют их также на маточный, глубинный, анальный и даже ментальный.