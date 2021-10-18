Клиторального оргазма на самом деле не существует! Почему — объясняет сексолог Ольга Василенко

В 2010-х, во времена моды на тренинги по ублажению мужчин и достижению вагинального оргазма, немногие говорили о том, что такого оргазма в принципе не существует. Еще меньше специалистов объясняли, что клиторального оргазма тоже нет.
В числе первых сексологов я упорно объясняла, почему оргазм не нужно делить на виды, и приводила в пример мужчин, чьи оргазмы мы не классифицируем. И если тезис про вагинальный оргазм был услышан, то про клиторальный — все еще нет. Предлагаю разобрать те самые утверждения, являющиеся «доказательствами» существования клиторального оргазма.
Заблуждение №1. У клитора есть ножки, которые так или иначе стимулируются всегда — даже через влагалище. Поэтому все оргазмы клиторальные.
Но как же случайный оргазм, когда гениталии вообще не стимулируются? А оргазм от поцелуя? На самом деле все оргазмы происходят благодаря работе головного и спинного мозга, а не клитора. Клитор — это одна из из множества эрогенных зон на теле. Не будем же мы под каждую из зон, стимуляция которой вызывает оргазм, придумывать новое название?
Заблуждение №2. Но это же разные ощущения — от стимуляции клитора и от стимуляции влагалища, поэтому и разные виды оргазма!
А кто сказал, что оргазмы нужно делить по ощущениям, и что эти ощущения не могут быть разными? Например, мужчины могут испытать оргазм от стимуляции ануса без стимуляции полового члена, но делим ли мы их оргазмы на стволовой и анальный? Нет, только женские оргазмы делятся на «правильный» и «неправильный», вагинальный и клиторальный. Люди с еще большим полетом фантазии классифицируют их также на маточный, глубинный, анальный и даже ментальный.
Если мы делим оргазмы не по ощущениям (в этом случае у нас была бы классификация из сотен видов оргазма!), а по ответственной зоне, то эта зона — головной и спинной мозг.
Но как решать возможные проблемы с оргазмом у женщины?
По МКБ-11 (Международная классификация болезней — Прим. ред.), которая скоро сменит МКБ-10, аноргазмия бывает пожизненная, когда оргазма не было всю жизнь, и приобретенная, когда оргазм был раньше, но сейчас пропал. А также генерализованная, если оргазма нет во всех ситуациях, и ситуативная, если оргазма нет только в каких-то ситуациях, а в других он есть.
Получается, что аноргазмия может быть:
- пожизненная, генерализованная;
- пожизненная, ситуативная;
- приобретенная, генерализованная;
- приобретенная, ситуативная;
- неуточненная (все остальные случаи).
Видите тут что-то про клиторальный оргазм? И я не вижу. В Международной классификации болезней нет ни слова про клиторальную или вагинальную аноргазмию. Поэтому качественный запрос для работы с сексологом может звучать так: «Не испытываю оргазма от …» или «Не испытываю оргазма во время …». Правильная постановка задачи и определение проблемы — это 70% успеха лечения.
Почему мы вообще решили делить оргазм на клиторальный и вагинальный?
Деление «клиторальный и вагинальный» идет еще со времен Зигмунда Фрейда и основано на концепции правильного и неправильного, полноценного и неполноценного оргазма. Именно Фрейд утверждал, что существует зрелая сексуальность, а оргазм от стимуляции клитора — это показатель незрелой сексуальности. Так множество женщин смогли убедить в их неполноценности при том, что они были полноценны.
Но почему подобного деления нет у мужчин? Ведь по своей функции и высокой чувствительности клитор максимально схож с головкой полового члена. И по аналогии мы могли бы сказать, что если мужчине нужна стимуляция головки члена, то его сексуальность незрелая. Абсурд, согласитесь?
Итак, пора отказаться от устаревшей и вредной терминологии, поддерживающей идею «неправильного» оргазма у женщин. Даже называя все оргазмы клиторальными, вы ссылаетесь на теорию, давно не актуальную в современной сексологии. Какая разница, какой вид оргазма испытывает женщина? Главное — чтобы она получала удовольствие, и к этой идее действительно нужно стремиться.
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