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Клиторального оргазма на самом деле не существует! Почему — объясняет сексолог Ольга Василенко

Идея о том, что вагинальных оргазмов не бывает, потому что все они клиторальные — еще одно опасное заблуждение из бытовой сексологии. Колумнист «Собака.ru» и популярный российский сексолог Ольга Василенко @sexology_vasilenko объясняет, каким действительно может быть оргазм.

В 2010-х, во времена моды на тренинги по ублажению мужчин и достижению вагинального оргазма, немногие говорили о том, что такого оргазма в принципе не существует. Еще меньше специалистов объясняли, что клиторального оргазма тоже нет.

В числе первых сексологов я упорно объясняла, почему оргазм не нужно делить на виды, и приводила в пример мужчин, чьи оргазмы мы не классифицируем. И если тезис про вагинальный оргазм был услышан, то про клиторальный — все еще нет. Предлагаю разобрать те самые утверждения, являющиеся «доказательствами» существования клиторального оргазма.

Заблуждение №1. У клитора есть ножки, которые так или иначе стимулируются всегда — даже через влагалище. Поэтому все оргазмы клиторальные.

Но как же случайный оргазм, когда гениталии вообще не стимулируются? А оргазм от поцелуя? На самом деле все оргазмы происходят благодаря работе головного и спинного мозга, а не клитора. Клитор — это одна из из множества эрогенных зон на теле. Не будем же мы под каждую из зон, стимуляция которой вызывает оргазм, придумывать новое название?

Заблуждение №2. Но это же разные ощущения — от стимуляции клитора и от стимуляции влагалища, поэтому и разные виды оргазма!

А кто сказал, что оргазмы нужно делить по ощущениям, и что эти ощущения не могут быть разными? Например, мужчины могут испытать оргазм от стимуляции ануса без стимуляции полового члена, но делим ли мы их оргазмы на стволовой и анальный? Нет, только женские оргазмы делятся на «правильный» и «неправильный», вагинальный и клиторальный. Люди с еще большим полетом фантазии классифицируют их также на маточный, глубинный, анальный и даже ментальный.

Если мы делим оргазмы не по ощущениям (в этом случае у нас была бы классификация из сотен видов оргазма!), а по ответственной зоне, то эта зона — головной и спинной мозг.

Но как решать возможные проблемы с оргазмом у женщины?

По МКБ-11 (Международная классификация болезней — Прим. ред.), которая скоро сменит МКБ-10, аноргазмия бывает пожизненная, когда оргазма не было всю жизнь, и приобретенная, когда оргазм был раньше, но сейчас пропал. А также генерализованная, если оргазма нет во всех ситуациях, и ситуативная, если оргазма нет только в каких-то ситуациях, а в других он есть.

Получается, что аноргазмия может быть:

  • пожизненная, генерализованная;
  • пожизненная, ситуативная;
  • приобретенная, генерализованная;
  • приобретенная, ситуативная;
  • неуточненная (все остальные случаи).

Видите тут что-то про клиторальный оргазм? И я не вижу. В Международной классификации болезней нет ни слова про клиторальную или вагинальную аноргазмию. Поэтому качественный запрос для работы с сексологом может звучать так: «Не испытываю оргазма от …» или «Не испытываю оргазма во время …». Правильная постановка задачи и определение проблемы — это 70% успеха лечения.

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Почему мы вообще решили делить оргазм на клиторальный и вагинальный?

Деление «клиторальный и вагинальный» идет еще со времен Зигмунда Фрейда и основано на концепции правильного и неправильного, полноценного и неполноценного оргазма. Именно Фрейд утверждал, что существует зрелая сексуальность, а оргазм от стимуляции клитора — это показатель незрелой сексуальности. Так множество женщин смогли убедить в их неполноценности при том, что они были полноценны.

Но почему подобного деления нет у мужчин? Ведь по своей функции и высокой чувствительности клитор максимально схож с головкой полового члена. И по аналогии мы могли бы сказать, что если мужчине нужна стимуляция головки члена, то его сексуальность незрелая. Абсурд, согласитесь?

Итак, пора отказаться от устаревшей и вредной терминологии, поддерживающей идею «неправильного» оргазма у женщин. Даже называя все оргазмы клиторальными, вы ссылаетесь на теорию, давно не актуальную в современной сексологии. Какая разница, какой вид оргазма испытывает женщина? Главное — чтобы она получала удовольствие, и к этой идее действительно нужно стремиться.

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