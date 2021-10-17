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«Агора» запустила проект психологической помощи для журналистов, адвокатов и общественников

Международная правозащитная группа «Агора» поможет журналистам, адвокатам и сотрудникам общественных организаций справиться с профессиональным выгоранием. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Источник: Shutterstock

По словам правозащитника, представители этих трех профессий стали все чаще подвергаться «мощнейшему давлению», поэтому была запущена программа поддержки. С ними бесплатно будут работать опытные психологи. Для записи на консультацию специалиста нужно заполнить анкету. Встречи проходят онлайн, однако возможны также очные сеансы и работа в группах.  Такую помощь в тестовом режиме уже получили больше 50 адвокатов и журналистов из десятка регионов России.

При этом факт обращения и содержание консультаций будут конфиденциальны. «Грамотная профилактика эмоционального выгорания позволяет не выпадать из профессии, приводит к повышению эффективности в работе, укреплению психического здоровья и эмоциональной устойчивости человека», — добавил Чиков.

Напомним, ранее в России зарегистрировали центр психологической помощи жертвам домашнего и политического насилия «НеТерпи». Желающие смогут получить пять бесплатных онлайн-консультаций от специалистов организации.

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