В Петербурге открыли более тысячи дополнительных коек для заболевших коронавирусом

Также в сообщении комитета уточняется, что 86 из этих коек — реанимационные. В больнице приостановили оказание плановой и экстренной помощи, а пациентов, которых нельзя выписать на амбулаторное лечение, отправили в другие стационары.

В сообщении комитета добавили, что 15 октября добавилась 151 койка к инфекционному фонду Александровской больницы. Ранее там было 400 коек. Больница продолжает частично оказывать плановую и экстренную помощь неинфекционным пациентам.