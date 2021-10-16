В Петербурге открыли более тысячи дополнительных коек для заболевших коронавирусом

Городскую многопрофильную больницу № 2 в Петербурге перепрофилировали под коронавирусный стационар. Об этом пишет городской комитет по по здравоохранению. В медучреждении развернули 1011 дополнительных коек.
Также в сообщении комитета уточняется, что 86 из этих коек — реанимационные. В больнице приостановили оказание плановой и экстренной помощи, а пациентов, которых нельзя выписать на амбулаторное лечение, отправили в другие стационары.
В сообщении комитета добавили, что 15 октября добавилась 151 койка к инфекционному фонду Александровской больницы. Ранее там было 400 коек. Больница продолжает частично оказывать плановую и экстренную помощь неинфекционным пациентам.
Напомним, темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге недопустимо низкие. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Он призвал горожан привиться — особенно пожилых людей.
Также одну из крупнейших больниц Петербурга перевели на лечение больных с коронавирусной инфекцией — городскую многопрофильную больницу №2. В резерве на расширение коечного фонда остаются закрытые корпуса «Ленэкспо» и Мариинская больница.
В Петербурге анонсировали обязательную вакцинацию для ряда горожан. Такая мера связана с ростом заболеваемости COVID-19. Работники из сфер образования, здравоохранения, транспорта, а также такси, общепита, курьерской доставки, МФЦ, музеев, выставочных центров, библиотек, театров и других учреждений должны быть привиты на 80%.
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