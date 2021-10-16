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На сайте «Стопкоронавирус.рф» появились счетчик вакцинации россиян и данные о коллективном иммунитете

На портале «Стопкоронавирус.рф» запустили счетчик вакцинации населения России от COVID-19 и коллективного иммунитета, а также появилась тепловая карта по эпидемиологический ситуации в разных регионах страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, эти данные будут обновлять еженедельно. В счетчике будут две графы: прививки первым компонентом и полностью законченная вакцинация. Показатель коллективного иммунитета можно посмотреть для всей России в целом, а также и в отдельных регионах.

Так, по состоянию на 15 октября, прививку первым компонентом вакцины сделали 51 млн россиян, полную вакцинацию прошли 47,5 млн человек. Коллективный иммунитет в России на данный момент составляет 45%. При этом уровень коллективного иммунитета в Петербурге выше— 58%, а в Ленобласти — 35%. Самый высокий показатель зафиксирован в Москве — 61%.

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