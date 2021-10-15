Роспотребнадзор в два раза сократил максимальный срок выдачи результатов ПЦР-теста на COVID-19

Раньше срок выполнения лабораторного исследования не должен был превышать 48 часов. Теперь этот норматив изменился. С момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата не должно пройти более суток.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку из-за роста цен на ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг.

Также Хорватия упростила правила въезда для россиян. Теперь туристы могут не предоставлять ПЦР-тесты на коронавирус при въезде — но только в том случае, если полностью вакцинированы «Спутником V» или переболели COVID-19.