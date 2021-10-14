Минздрав попросил пожилых медиков, ушедших на самоизоляцию в начале пандемии, привиться и вернуться к работе

Михаил Мурашко заявил, что часть медработников старшего поколения в начале пандемии коронавируса ушли на пенсию. Сегодня есть вакцины, которые позволяют защитить жизнь и здоровье. Министр призвал возвращаться на рабочие места медперсонал, который отошел от практики.

По словам чиновника, в регионах уже есть практика возращения пожилых медиков к работе. Всего в России, как говорит Мурашко, привито 42% людей старше 60 лет.

Напомним, Мурашко рассказал о процессе признания «Спутника V» ВОЗ. Все необходимые для продолжения процедуры одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» документы обещали предоставить Всемирной организации здравоохранения. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, претензии, которые задерживали признание вакцины, касались именно досье, а не самого препарата.