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Здоровье

Каждого десятого госпитализированного петербуржца с COVID-19 отправляют в реанимацию

В Петербурге на 12 октября госпитализировано с коронавирусом 6 631 человек, при этом в реанимациях находится 606 пациентов, к ИВЛ подключено 269. По данным оперативного штаба каждый 10-ый или 11-ый человек нуждается в интенсивной помощи.

Петербуржцев с коронавирусом принимают в 17 больницах города, в них развернуто 8 326 мест. Свободными для новых пациентов остаются 1 695 коек. За минувшие сутки в стационары поступили 309 больных, выписали 101 человека. Еще 31 070 петербуржцев — на амбулаторном лечении.

Напомним, темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге недопустимо низкие. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, призвав горожан привиться — особенно старшего поколения.

Также одну из крупнейших больниц Петербурга перевели на лечение больных с коронавирусной инфекцией — городскую многопрофильную больницу №2. В резерве на расширение коечного фонда остаются закрытые корпуса «Ленэкспо» и Мариинская больница.

В Петербурге анонсировали обязательную вакцинацию для ряда горожан. Такая мера связана с ростом заболеваемости COVID-19. Работники из сфер образования, здравоохранения, транспорта, а также такси, общепита, курьерской доставки, МФЦ, музеев, выставочных центров, библиотек, театров и других учреждений должны быть привиты на 80%.

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