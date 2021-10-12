Каждого десятого госпитализированного петербуржца с COVID-19 отправляют в реанимацию

Петербуржцев с коронавирусом принимают в 17 больницах города, в них развернуто 8 326 мест. Свободными для новых пациентов остаются 1 695 коек. За минувшие сутки в стационары поступили 309 больных, выписали 101 человека. Еще 31 070 петербуржцев — на амбулаторном лечении.

Напомним, темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге недопустимо низкие. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, призвав горожан привиться — особенно старшего поколения.

Также одну из крупнейших больниц Петербурга перевели на лечение больных с коронавирусной инфекцией — городскую многопрофильную больницу №2. В резерве на расширение коечного фонда остаются закрытые корпуса «Ленэкспо» и Мариинская больница.

В Петербурге анонсировали обязательную вакцинацию для ряда горожан. Такая мера связана с ростом заболеваемости COVID-19. Работники из сфер образования, здравоохранения, транспорта, а также такси, общепита, курьерской доставки, МФЦ, музеев, выставочных центров, библиотек, театров и других учреждений должны быть привиты на 80%.