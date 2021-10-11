Пандемия COVID-19 повлияла на увеличение количества людей с депрессией и тревогой по всему миру. В России этот показатель вырос на треть

В опубликованном исследовании в журнале The Lancet сказано, что использовались данные 5683 уникальных источников: PubMed, Google Scholar, различных экспертов и сайтов для предварительных версий научных статей. Полученные результаты эксперты сравнивали с прогнозами ученых, которые давались в прошлом году.

С января 2020 по январь 2021 года врачи по всему миру зафиксировали 246 миллионов случаев большого депрессивного расстройства и 374 миллиона случаев тревожности. Сильнее всего пострадали жители стран Южной Америки и Центральной Азии — в них уровень ментальных заболеваний вырос на 30-35% и более. Примерно такой же показатель выявили и в России.

Также удалось установить, что женщины в 1,5 раза чаще обращались к специалистам. Помимо этого, более восприимчивыми к негативным последствиям пандемии оказалась возрастная группа от 20 до 24 лет, менее — пожилые люди. Ученые считают, что на повышение уровня депрессивных расстройств и тревоги повлияли локдауны, ограничения передвижения, закрытие общественных мест, общий спад экономики и доходов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала официальное описание постковидного синдрома (long covid), от которого страдает до 20% людей. Эксперты, медики ВОЗ и ученые провели опрос и проанализировали состояние нескольких сотен пациентов после перенесенного COVID-19 из разных стран, в том числе в России.