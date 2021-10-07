В Петербурге запустят новый корпус больницы №33 для приема пациентов в COVID-19

Также дополнительные 110 мест развернут в Александровской больнице с сегодняшнего дня. А седьмой корпус «Ленэкспо» на первом этапе поставит 400 коек с пятницы, 8 октября. При необходимости могут установить еще места. Павильон №5 продолжает работу. Там находится 295 коек. Таким образом, количество коек для пациентов с COVID-19 увеличивается до 7 506.

Напомним, в городе на сегодняшний день работает 19 больниц, принимающих пациентов с COVID-19, из них девять медучреждений полностью перепрофилированы для приема больных с коронавирусом. Об этом заявили в Комитете по здравоохранению специально для издания «Собака.ru».

Помимо этого, в Петербурге с 1 октября в Госпитале для ветеранов войн открыли почти тысячу коек для пациентов с коронавирусом, а в стационаре-трансформере продолжат принимать пациентов в плановом режиме.