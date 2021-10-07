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Здоровье

В Петербурге запустят новый корпус больницы №33 для приема пациентов в COVID-19

В выходные Городскую больницу №33 в Колпино переведут на прием пациентов с коронавирусом. Но не всю, а только новый корпус-трансформер, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Комитет по здравоохранению.

Фото: Shutterstock.com

 

Также дополнительные 110 мест развернут в Александровской больнице с сегодняшнего дня. А седьмой корпус «Ленэкспо» на первом этапе поставит 400 коек с пятницы, 8 октября. При необходимости могут установить еще места. Павильон №5 продолжает работу. Там находится 295 коек. Таким образом, количество коек для пациентов с COVID-19 увеличивается до 7 506.

Напомним, в городе на сегодняшний день работает 19 больниц, принимающих пациентов с COVID-19, из них девять медучреждений полностью перепрофилированы для приема больных с коронавирусом. Об этом заявили в Комитете по здравоохранению специально для издания «Собака.ru».

Помимо этого, в Петербурге с 1 октября в Госпитале для ветеранов войн открыли почти тысячу коек для пациентов с коронавирусом, а в стационаре-трансформере продолжат принимать пациентов в плановом режиме.

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