Комздрав: в Петербурге 19 больниц работают для приема пациентов с COVID-19

По сообщениям ведомства, полностью перепрофилированы для приема больных с короновирусом девять больниц:

Клиническая инфекционная больница имени Боткина,

Больница №4 Святого Георгия,

Городская Покровская больница,

Городская больница №20 (стационар),

Городская больница №20 (поликлиника),

Городская больница № 40 Курортного района на базе пансионата «Заря»,

Госпиталь для ветеранов войн (стационар),

Николаевская больница,

Городская больница №38 имени Семашко.

Помимо этого, в десяти больницах города развернуто 1 796 коек (1 419 — во взрослых больницах, 377 — в детских).

В стационарах взрослой сети:

Александровская больница — 290 коек,

Городская больница № 40 Курортного района (стационар) — 145 коек,

Городская больница №15 — 165 коек,

Городская психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова — 146 коек,

Госпиталь для ветеранов войн (ЛенЭкспо 5) — 295 коек,

СЗОНКЦ имени Соколова ФМБА — 107 коек,

Клиническая больница Святителя Луки — 200 коек,

Военно-медицинская академия имени Кирова — 71 койка.

В стационарах детской сети:

Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова — 362 койки,

СПбГПМУ Минздрава России — 15 коек.

До конца года в Петербурге планируется запустить строительство нового стационара-трансформера на 800 мест в дополнение к уже созданным больницам такого типа. Также близится к завершению возведение нового корпуса на 400 мест в больнице Святого Георгия, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова.

Напомним, в Петербурге с 1 октября в Госпитале для ветеранов войн открыли почти тысячу коек для пациентов с коронавирусом. В комздраве подчеркнули, что в стационаре-трансформере продолжат принимать пациентов в плановом режиме. Также в России за сутки от коронавируса скончались 895 человек. Это максимум за все время.