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Здоровье

Комздрав: в Петербурге 19 больниц работают для приема пациентов с COVID-19

В Петербурге на сегодняшний день работает 19 больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Среди них два детских госпиталя. Об этом заявили в Комитете по здравоохранению специально для издания «Собака.ru».

Фото: Shutterstock.com

 

По сообщениям ведомства, полностью перепрофилированы для приема больных с короновирусом девять больниц:

  • Клиническая инфекционная больница имени Боткина,
  • Больница №4 Святого Георгия,
  • Городская Покровская больница,
  • Городская больница №20 (стационар),
  • Городская больница №20 (поликлиника),
  • Городская больница № 40 Курортного района на базе пансионата «Заря»,
  • Госпиталь для ветеранов войн (стационар),
  • Николаевская больница,
  • Городская больница №38 имени Семашко.

Помимо этого, в десяти больницах города развернуто 1 796 коек (1 419 — во взрослых больницах, 377 — в детских).

В стационарах взрослой сети:

  • Александровская больница — 290 коек,
  • Городская больница № 40 Курортного района (стационар) — 145 коек,
  • Городская больница №15 — 165 коек,
  • Городская психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова — 146 коек,
  • Госпиталь для ветеранов войн (ЛенЭкспо 5) — 295 коек,
  • СЗОНКЦ имени Соколова ФМБА — 107 коек,
  • Клиническая больница Святителя Луки — 200 коек,
  • Военно-медицинская академия имени Кирова — 71 койка.

В стационарах детской сети:

  • Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова — 362 койки,
  • СПбГПМУ Минздрава России — 15 коек.

До конца года в Петербурге планируется запустить строительство нового стационара-трансформера на 800 мест в дополнение к уже созданным больницам такого типа. Также близится к завершению возведение нового корпуса на 400 мест в больнице Святого Георгия, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова.

Напомним, в Петербурге с 1 октября в Госпитале для ветеранов войн открыли почти тысячу коек для пациентов с коронавирусом. В комздраве подчеркнули, что в стационаре-трансформере продолжат принимать пациентов в плановом режиме. Также в России за сутки от коронавируса скончались 895 человек. Это максимум за все время.

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