Ученые: пределов продолжительности жизни человека нет

Исследователи из Канады, Швейцарии и Швеции создали научную работу, в которой сказано, что теоретического предела продолжительности жизни у человека нет. Правда, к такому выводу эксперты пришли лишь на основе экстраполяции. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science, пишет телеканал «Наука».
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Исследователи проанализировали данные о людях в возрасте 110 лет и старше. Хотя риск смерти обычно увеличивается на протяжении всей нашей жизни, анализ показывает, что в конечном итоге этот риск выходит на плато и остается постоянным на уровне примерно 50/50.
Это значит, что вероятность прожить еще один год после 110 лет можно сравнить с подбрасыванием монетки. Человек с одинаковой вероятностью может как прожить еще один год или умереть в течение этого времени.
Экстраполяция результатов «означала бы, что нет предела продолжительности жизни человека», говорится в исследовании. Тем не менее тот факт, что люди теоретически могут дожить до 130 лет, не означает, что подобное будет случаться в ближайшем будущем. Даже у доживших до 110 лет шансы дойти до 130 составляют примерно один на миллион.
На данный момент максимального подтвержденного доказательствами возраста достигла француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. А самым старым из ныне живущих, напомним, стал 112-летний Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Он включен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший из ныне живущих мужчин на планете. Он поделился секретом своего долголетия.
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