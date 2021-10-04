Ученые: пределов продолжительности жизни человека нет

Исследователи проанализировали данные о людях в возрасте 110 лет и старше. Хотя риск смерти обычно увеличивается на протяжении всей нашей жизни, анализ показывает, что в конечном итоге этот риск выходит на плато и остается постоянным на уровне примерно 50/50.

Это значит, что вероятность прожить еще один год после 110 лет можно сравнить с подбрасыванием монетки. Человек с одинаковой вероятностью может как прожить еще один год или умереть в течение этого времени.

Экстраполяция результатов «означала бы, что нет предела продолжительности жизни человека», говорится в исследовании. Тем не менее тот факт, что люди теоретически могут дожить до 130 лет, не означает, что подобное будет случаться в ближайшем будущем. Даже у доживших до 110 лет шансы дойти до 130 составляют примерно один на миллион.

На данный момент максимального подтвержденного доказательствами возраста достигла француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. А самым старым из ныне живущих, напомним, стал 112-летний Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Он включен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший из ныне живущих мужчин на планете. Он поделился секретом своего долголетия.