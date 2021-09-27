В Минздраве одобрили проведение испытаний новой вакцины от коронавируса «Бетувакс»

Разрешение на проведение исследования выдали 27 сентября, и оно будет действовать до 31 августа 2022 года. В клиническом испытании первого и второго этапа примут участие 170 пациентов. В исследовании задействуют добровольцев от 18 д 60 лет без хронических заболеваний.

Препарат начали разрабатывать в компании «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) летом 2020 года. Вакцину будут выпускать в виде суспензии для внутримышечного введения. Препарат планируют использовать для людей из группы риска и для ревакцинации. Клинические исследования планируют проводить в Петербурге и Перми.

Напомним, Минздрав получило документы на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков. Ее разработкой занимались в центре имени Гамалеи. Там же создали и двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентный «Спутник Лайт».

Разработчик препарата центр Чумакова приостановил выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» на несколько месяцев. Площадка, где производили сырье для препарата закрыли на модернизацию.