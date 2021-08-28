Росстат сообщил о рекордном количестве смертей в июле — скончались более 50 тысяч человек с коронавирусом

Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2020 года — тогда умер 45 331 человек. По информации Росстата, в июле коронавирус стал основной причиной смерти у 38 922 человек. Также в 5026 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти, однако это нужно еще подтвердить.

Еще у У 1449 заболевших коронавирус был сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие осложнений и ускорившим смерть пациента. Кроме того, было зафиксировано 48 444 случая, когда COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти.

В общей сложности в прошлом месяце по разным причинам скончались 215 265 россиян — это в 1,2 раза больше, чем в июне 2021 года.