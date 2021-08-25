Порнозависимость: может ли страсть к видео для взрослых лишить возбуждения и оргазма с партнером? Объясняет сексолог Ольга Василенко

Что больше всего портит секс?

Завышенные ожидания от настоящего секса после сравнения его с демонстрацией в порно.

Во-первых, порно может давать значительно более быстрое возбуждение, чем прелюдия во время настоящего секса. На этом фоне появляются переживания, будто с сексом или одним из партнеров что-то не так, ваши чувства угасли и вообще страсть прошла. Представьте, человек мастурбировал на порно и все заняло 5-6 минут. А в реальности столько времени нужно отвести только на прелюдию.

Во-вторых, из-за привычки мастурбировать под порно у мужчин и женщин могут возникнуть проблемы с достижением оргазма во время секса. Оргазм может стать слабее, наступать слишком долго или вовсе не наступать. Иногда в таких парах секс заканчивается не объятиями после оргазма, а одиночной мастурбацией кого-то одного или даже обоих партнеров под порно в ванной комнате.

В-третьих, на фоне ухудшения секса человек может начать избегать его, а вместо этого выбирать мастурбацию под порно. Особенно опасен в этом плане период беременности женщины, когда у мужчин формируется новая привычка близости с порно.

Что с этим делать? Быстро реагировать на изменения в интимной жизни, не игнорировать проблему и при необходимости обращаться к специалисту.