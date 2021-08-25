Порнозависимость: может ли страсть к видео для взрослых лишить возбуждения и оргазма с партнером? Объясняет сексолог Ольга Василенко

Как бы нас не пугали тем, что у каждого есть риск столкнуться с порнозависимостью — это не так. Сталкивается с ней меньшинство, а характеризуется такая зависимость, как и любая другая, клинически значимым дистрессом, невозможностью жить прежней жизнью, избеганием контактов с людьми в пользу порно. То есть порнозависимость — это крайнее состояние, при котором человек действительно страдает от невозможности управлять собой из-за постоянной тяги к «видео для взрослых».
Но так ли порно безобидно?
Исследования показали, что люди, которые раньше начали смотреть порно и делают это чаще других, имеют более выраженное определенное сексуальное поведение. Женщины и мужчины, которые смотрят порно, чаще практикуют удушение, эякуляцию на лицо и агрессивную фелляцию. А это значит, что порно оказывает реальное воздействие на сексуальное поведение зрителей.
Как часто вы видели, чтобы в порно показывали женский оргазм? Не брызги сквирта, а такой, какой он есть на самом деле? Обычно в порно все заканчивается мужской эякуляцией, будто бы счастливый финал для женщины не так и важен. А если его показывают, то он нереалистичный и обязательно с вау-эффектом. В виде того же сквирта, который оргазмом вовсе не является, но который потом разыскивают у себя женщин или их партнеры. А как часто в порно вы видели женское возбуждение, с достаточным количеством смазки? Его там практически нет. Секс снят «насухо», но о каком удовольствии женщины без возбуждения может идти речь?
Проблемы, которые могут возникать у женщин и мужчин в связи с просмотром порно:
- Женское удовольствие и возбуждение все еще не важны. Секс может заканчиваться без оргазма женщины, а начинаться без ее готовности в виде возбуждения. Что, в свою очередь, приводит к снижению мотивации заниматься таким сексом, к дискомфорту и болезненным ощущениям и даже к избеганию секса в дальнейшем. Страдают в итоге все, так как секса нет у обоих партнеров.
- Требование к внешнему виду все еще нереалистичные: половые губы розовые, маленькие и не выглядывающие из-за больших, половой член 18+ см, грудь 3+ размера, никакого целлюлита и животика, мужчина накачан и очень выносливый. Складывается ощущение, будто только «идеальные» люди занимаются сексом, а все остальные – лишь его смотрят. Появился даже новый термин — «спектаторинг». Это когда человек постоянно оценивает свой внешний вид во время секса. Позволяет это расслабиться, возбудиться и испытать удовольствие? Скорее нет.
- Агрессивность. Действия мужчин в порно очень резкие и жесткие, фрикции быстрые и глубокие, в неподходящих позах. В общем, никакой постепенности и внимания к женскому телу. В реальной жизни вот так, без лубрикации и в позиции сзади, мужчина не смог бы резко начать половой акт без крика женщины. Но кто это объясняет? Поэтому женщинам приходится или объяснять, или терпеть. Даже во время коитуса такая грубость, быстрая скорость и глубокие фрикции нравятся далеко не всем. Но шаблон поведения усвоен.
- Отдельные виды секса демонстрируются как что-то обыденное и простое. Глубокий минет, который порноактрисы делают с помощью лидокаина (анестезирующего средства) и анальный секс, к которому тоже готовятся очень долго, показаны так, будто вовсе не требуют специальной подготовки. Различные эксперименты в виде группового или любого другого секса тоже упрощают. При этом, по результатам проведенного среди моих читательниц опроса, 37% женщин соглашались на такой формат, чтобы угодить партнеру. А вовсе не по собственному желанию.
- Незащищенный секс. К счастью, сейчас презервативы в порно можно увидеть все чаще, но далеко не всегда. Конечно, же это формирует определенное легкомысленное отношение к необходимости предохраняться
- Секс длительностью в 40+ минут. На экране выглядит необычно, но в жизни такая продолжительность нужна далеко не всем. Как правило, через 15-20 минут полового акта у многих появятся проблемы с возбуждением: у мужчины снижается эрекция, у женщины – количество смазки. В итоге такой половой акт может вызвать дискомфорт: не потому, что с вами что-то не так, а потому, что это неестественная и не всем подходящая продолжительность близости.
Что больше всего портит секс?
Завышенные ожидания от настоящего секса после сравнения его с демонстрацией в порно.
Во-первых, порно может давать значительно более быстрое возбуждение, чем прелюдия во время настоящего секса. На этом фоне появляются переживания, будто с сексом или одним из партнеров что-то не так, ваши чувства угасли и вообще страсть прошла. Представьте, человек мастурбировал на порно и все заняло 5-6 минут. А в реальности столько времени нужно отвести только на прелюдию.
Во-вторых, из-за привычки мастурбировать под порно у мужчин и женщин могут возникнуть проблемы с достижением оргазма во время секса. Оргазм может стать слабее, наступать слишком долго или вовсе не наступать. Иногда в таких парах секс заканчивается не объятиями после оргазма, а одиночной мастурбацией кого-то одного или даже обоих партнеров под порно в ванной комнате.
В-третьих, на фоне ухудшения секса человек может начать избегать его, а вместо этого выбирать мастурбацию под порно. Особенно опасен в этом плане период беременности женщины, когда у мужчин формируется новая привычка близости с порно.
Что с этим делать? Быстро реагировать на изменения в интимной жизни, не игнорировать проблему и при необходимости обращаться к специалисту.
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