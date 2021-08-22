Центр им. Гамалеи готов начать клинические испытания назальной вакцины от COVID-19

Ученые Центра им. Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и сообщили о готовности приступить к клиническим испытаниям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга.
«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — заявил он. Как отметил Гинцбург, назальная вакцина — это второй компонент препарата «Спутника V». Он распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.
Напомним, ранее в России одобрили использование препарата «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет. Мурашко также добавил, что доля пожилых среди умерших от коронавируса составляет около 85%.
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