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Центр им. Гамалеи готов начать клинические испытания назальной вакцины от COVID-19

Ученые Центра им. Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и сообщили о готовности приступить к клиническим испытаниям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга.

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — заявил он. Как отметил Гинцбург, назальная вакцина — это второй компонент препарата «Спутника V». Он распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Напомним, ранее в России одобрили использование препарата «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет. Мурашко также добавил, что доля пожилых среди умерших от коронавируса составляет около 85%.

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