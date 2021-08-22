Центр им. Гамалеи готов начать клинические испытания назальной вакцины от COVID-19

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — заявил он. Как отметил Гинцбург, назальная вакцина — это второй компонент препарата «Спутника V». Он распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.