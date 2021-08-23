Инструкция: как ставить цели так, чтобы не забить на них в будущем

Я не буду слишком вдаваться в подробности: об этом методе написана куча книг по личной эффективности, и повторяться не хочется, но приверженность принципу SMART существенно приблизит вас к достижению целей. Но, как всегда, есть нюансы.

1. Иногда могут возникать проблемы с достижимостью целей. Когда мы оцениваем, сможем ли мы достичь поставленной цели, мы часто представляем не себя, а какого-то абстрактного среднестатистического человека в вакууме, или знакомых, которым это удалось, или себя на пике формы (не говоря уже о том, что человеку в фазе гипомании или просто в состоянии опьянения от успехов доступным может показаться практически все). В результате мы не учитываем собственную специфику — а нам на достижение той же цели может понадобиться больше или меньше времени, чем окружающим.

Например, люди творческих профессий часто ориентируются на нормативы выработки для офисных работников, хотя генерирование идей съедает намного больше энергии и требует более частого переключения внимания. Этим грешат, например, так называемые сценарные комнаты на российском телевидении, где группы сценаристов проводит мозговые штурмы с утра до вечера. В итоге качество идей быстро падает. Или человек, который уже дошел до выгорания после прошлой нагрузки, думает, что вот сейчас он денек отдохнет, возьмет себя в руки и горы свернет. И планирует на понедельник массу работы, с которой заведомо не справится.

Чтобы такого не случилось, надо задать себе несколько вопросов перед тем, как планировать процесс работы над какой-то задачей.