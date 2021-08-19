Вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни в пять раз: результаты исследования

Независимое исследование проводилось с 3 июля по 9 августа во время третей волны пандемии. В нем приняли участие 13 894 пациента, из которых 495 оказались госпитализированы, а остальные 13 399 – лечились дома. Среди всех направленных на обследование пациентов с симптомами коронавируса менее 10% завершили курс вакцинации.

В собранных данных не учитывались типы вакцин, однако статистика говорит, что к 27 июля 2021 года 96% петербуржцев, получивших хотя бы одну дозу вакцины, были привиты «Спутником V». При заражении SARS-CoV-2 людям с этой прививкой реже требовалась госпитализация. Завершенный курс вакцинации снижал шансы тяжелого течения инфекции на 81%. Это значит, что риски попасть в больницу привитым людям снижался в пять раз.

В России скоро появится пятая российская вакцина от коронавируса. Об этом объявила на круглом столе «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.