Сто тысяч рублей за вакцинацию: в России запустят лотерею для привитых от коронавируса

В России разыграют денежные призы для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Лотерея пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Розыгрыш пройдет на основе данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей выберут из числа всех совершеннолетних, сделавших прививку до момента его акции.

За время розыгрыша случайным образом определят 1 тысячу победителей, каждый из которых получит по 100 тысяч рублей. Лотерея будет проходить на сайте Бонусзаздоровье.рф, там же опубликуют результаты. Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг. Приз можно будет получить на банковскую карту «МИР».

Напомним, ранее стало известно, что в России скоро появится пятая российская вакцина от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В конце июня новосибирским научным центром «Вектор» были поданы документы на регистрацию нового препарата «ЭпиВакКорона-Н». Его ключевым отличием от предыдущий версии станут технологические особенности производства.