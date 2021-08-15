Более 200 пациентов с коронавирусом в Петербурге находятся на ИВЛ

В общей сложности в стационарах Петербурга лечатся от коронавируса и пневмонии 4 860 человек. В настоящее время таких пациентов принимают 20 городских больниц, открыто 163 пункта вакцинации.

Согласно данным оперштаба, сейчас развернуто 6 735 коек, при этом 42,46% из них свободны. На амбулаторном лечении находятся 37,5 тысячи человек, на карантине — 1 415 человек. От коронавируса привились 1 млн 409,5 тысячи человек, из них 1 млн 242 тысячи полностью прошли полную вакцинацию. Запас вакцины составляет 266,5 тысячи доз.