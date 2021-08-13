Ученые: через несколько лет COVID-19 станет детской болезнью

Согласно результатам исследования, о котором пишет издание India Today, в ближайшие несколько лет COVID-19 может начать вести себя как другие простудные коронавирусы, поражая в основном маленьких детей, которые еще не были вакцинированы или не подвергались воздействию вируса. Когда это произойдет, ученые ожидают, что заболеваемости значительно снизится — поскольку дети переносят коронавирус легче взрослых, а сам вирус SARS-CoV-2 станет эндемическим [постоянно присутствуюющими в сообществе людей] для населения мира.

«После заражения SARS-CoV-2 явно прослеживаются все более тяжелые исходы и летальный исход с возрастом. Тем не менее, результаты нашего моделирования показывают, что риск заражения, скорее всего, переместится на детей младшего возраста, поскольку взрослое сообщество приобретет иммунитет в результате вакцинации или воздействия вируса», — отметил Оттар Бьорнстад из Университета Осло в Норвегии.

Такие сдвиги наблюдались и в других коронавирусах и вирусах гриппа — когда они появлялись, а затем становились эндемичными, отмечают авторы исследования. «Исторические данные о респираторных заболеваниях показывают, что возрастная заболеваемость во время девственных эпидемий может сильно отличаться от эндемической циркуляции», — резюмировал Бьорнстад.