В день мы прикасаемся к смартфону от 2 до 5 тыс раз. Вот как диджитал-зависимость влияет на наш мозг

Цифровая зависимость действительно существует?

Цифровой зависимостью принято называть состояние, при котором человеку становится сложно обходиться без современных цифровых технологий. В частности, без гаджетов, соцсетей, популярных порталов (Youtube, TikTok), видеоигр, азартных онлайн-игр и сайтов знакомств. Официально ни интернет-зависимость, ни цифровая зависимость так и не признаны заболеваниями: для них по-прежнему не существует медицинских критериев в DSM-5 и МКБ-10 – авторитетных классификаторах заболеваний.

Возможно, ситуация скоро изменится. Американская психологическая ассоциация (APA) активно изучает тему цифровой зависимости еще с 1990-х годов. Западные специалисты планируют вскоре включить её в DSM-5, в неформальной части которого уже есть понятие «Internet Gaming Disorder» – расстройство интернет-игр. К ним относится как виртуальный покер, так и совсем не азартный Minecraft. В новой редакции МКБ-11 (Международная классификация болезней – Прим.ред.) от 2022 года также будут указаны зависимость от видеоигр и азартных онлайн-игр.