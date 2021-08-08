В Петербурге освободились почти 60 % коек для пациентов с коронавирусом

Сейчас зараженных коронавирусом в Петербурге принимает 21 стационар: 13 городских и 8 федеральных. В общей сложности для них подготовлены 8 366 коек. Также в настоящее время лечатся от коронавируса 5 567 человек, в том числе 551 в реанимации, 253 подключено к ИВЛ. На амбулаторном лечении находится 45 831 больной, а карантине — 2 395.

Всего в Петербурге сделали прививку от коронавируса 1 млн 366 тысяч человек, из которых 1 млн 129 тысяч полностью прошли цикл вакцинации. В городе развернуто 155 пунктов вакцинации. Запас вакцины составляет 248 тысяч доз.