Минздрав: число привившихся от коронавируса в России достигло 37 млн человек

«У нас по стране на сегодняшний день уже привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона», — заявил Гриднев во время онлайн-консилиума «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».

28 июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России привились 23 миллиона человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в середине июля отчитался о 3,8 миллиона москвичей, получивших первую дозу вакцины.

Массовая вакцинация от коронавируса в России идет с 18 января. Изначально власти планировали с помощью нее довести коллективный иммунитет к инфекции до 60%, но в начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения показателя на уровне не менее 80%. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, повышение планки связано с появлением новых штаммов.

За все время с начала пандемии 98% госпитализированных с коронавирусом в России не были привиты. Тех, кто заболел после вакцинации — всего 2%.

В минувший понедельник Комитет по здравоохранению Петербурга обнародовал полную статистику по заболевшим коронавирусом после вакцинации. Согласно данным ведомства, чаще всего заражаются привитые вакциной «ЭпиВакКорона», реже всего — «КовиВаком».