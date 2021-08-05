Минздрав: число привившихся от коронавируса в России достигло 37 млн человек

Число привившихся от коронавируса в России достигло 37 миллионов человек. Только за последнюю неделю прививку получили 3 миллиона граждан. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
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Фото: Shutterstock.com
«У нас по стране на сегодняшний день уже привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона», — заявил Гриднев во время онлайн-консилиума «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».
28 июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России привились 23 миллиона человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в середине июля отчитался о 3,8 миллиона москвичей, получивших первую дозу вакцины.
Массовая вакцинация от коронавируса в России идет с 18 января. Изначально власти планировали с помощью нее довести коллективный иммунитет к инфекции до 60%, но в начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения показателя на уровне не менее 80%. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, повышение планки связано с появлением новых штаммов.
За все время с начала пандемии 98% госпитализированных с коронавирусом в России не были привиты. Тех, кто заболел после вакцинации — всего 2%.
В минувший понедельник Комитет по здравоохранению Петербурга обнародовал полную статистику по заболевшим коронавирусом после вакцинации. Согласно данным ведомства, чаще всего заражаются привитые вакциной «ЭпиВакКорона», реже всего — «КовиВаком».
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