Штамм коронавируса по симптомам у заболевшего определить невозможно, заявили в Роспотребнадзоре

По данным Роспотребнадзора, чаще всего симптомы заболевания, вызванного штаммом «дельта», остаются классическими для COVID-19 — это лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако врачи также наблюдают симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции — насморк, головные боли, боль в горле, а также отмечают симптоматику со стороны ЖКТ — диарею, реже тошноту и рвоту.

Узнать о том, что человек инфицирован именно этим штаммом, невозможно. Определить можно только путем секвенирования, то есть расшифровки в лабораторных условиях, генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). И далее, по наличию ключевых мутаций — идентифицировать штамм.

Стандартный ПЦР-тест выявляет заражение штаммом коронавируса «дельта». Но, как отмечают в Роспотребнадзоре, «надо помнить, что ПЦР-тесты выявляют наличие или отсутствие у человека вируса SARS-CoV2, вызывающего COVID-19, но не выявляют, каким именно штаммом вируса вызвано заболевание».

«В настоящее время существуют более сложные тесты, способные определять конкретные мутации, и по которым можно идентифицировать штамм. Они имеют скорее научное, а не практическое значение, поэтому не особенно востребованы в коммерческих диагностических лабораториях. Наиболее популярный способ определения штамма — секвенирование S-гена или всего генома вируса, с целью выявления мутаций, и уже по ним — штамма», — объясняют в ведомстве.

Клинические рекомендации по лечению пациентов с новым вариантом коронавирусной инфекции в настоящее время принципиально не изменились. Риск появления мутаций, подобных штамму «дельта» зависит от многих факторов, в первую очередь — от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных.

«Только массовая (как минимум 60% населения) вакцинация поможет прервать цепочку заражений и позволит предотвратить появление новых вариантов инфекции. Кроме того, важнейшей мерой профилактики остается соблюдение санитарных мер — социальной дистанции и масочного режима. Эти рекомендации сохраняются и после вакцинации», — резюмировали в Роспотребнадзоре.