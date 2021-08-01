«Хуже теперь не будет»: вирусолог объяснил, с чем связана рекордная смертность от COVID-19 в июле

Рекордное количество смертей от коронавируса в России, зафиксированное в июле, связано со штаммом «дельта». Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов.
«Хуже теперь не будет. Сегодня умирают те люди, которые заболели две недели назад. Сейчас будет происходить снижение», — отметил он. При этом эксперт предупредил о появлении более тяжелых мутаций коронавируса.
По словам Чепурнова, массовая вакцинация может предотвратить рост уровня смертности. «Совершенно критическим моментом является то, что мы медленно вакцинируемся. Государство не справляется с вакцинацией», — добавил эксперт.
Напомним, в июле число умерших из-за коронавируса в России почти вдвое превышает показатели июня. Более того, в этом месяце было зафиксировано максимальное количество смертей за всю пандемию.
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