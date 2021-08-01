«Хуже теперь не будет»: вирусолог объяснил, с чем связана рекордная смертность от COVID-19 в июле

«Хуже теперь не будет. Сегодня умирают те люди, которые заболели две недели назад. Сейчас будет происходить снижение», — отметил он. При этом эксперт предупредил о появлении более тяжелых мутаций коронавируса.

По словам Чепурнова, массовая вакцинация может предотвратить рост уровня смертности. «Совершенно критическим моментом является то, что мы медленно вакцинируемся. Государство не справляется с вакцинацией», — добавил эксперт.