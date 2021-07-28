По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество новых случаев заболевания, зарегистрированных на прошлой неделе с 19 по 25 июля, превысило 3,8 миллиона — это на 8% больше по сравнению с предыдущей неделей. В среднем ежедневно регистрировалось около 540 тысяч случаев по сравнению с 490 тысячами случаев неделей ранее.

Число летальных исходов от коронавируса за прошедшую неделю резко выросло, составив более 69 тысяч — это на 21% больше, чем неделей ранее. Наиболее заметный рост смертности среди заразившихся коронавирусом наблюдался в Юго-Восточной Азии: там умерли более 21 тысячи человек — на 30% больше, чем на прошлой неделе, а также в Северной и Южной Америке: более 28 тысяч — на 29% больше.

«Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса и смертей от него во всем мире составляет почти 194 миллиона и более 4 миллионов соответственно. Если эти тенденции сохранятся, ожидается, что совокупное число случаев заражения может превысить 200 миллионов в следующие две недели», — отмечают в ВОЗ.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 127 тысячи, в Москве — 1 миллион 493 тысячи, в Петербурге — 521 тысячу, в мире — 195 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.