О том, как проходят исследования вакцины «ЭпиВакКорона»:

Сначала вакцина «ЭпиВакКорона» тестировалась на животных для оценки безопасности и определения специфической активности. Вакцина прошла доклинические исследования продолжительностью 4,5 месяца, в ходе которых показала безвредность по параметрам токсичности, иммуногенности, аллергических свойств, мутагенной активности, защитных свойств в отношении нового коронавируса. Результаты исследования на лабораторных животных показали, что вакцина «ЭпиВакКорона» не обладает эмбриотоксическими свойствами и не отказывает влияния на генеративрную функцию.

Следущая фраза представляет собой проведение простого слепого плацебо-контролируемого рандомизированного исследования (доброволец не знал, какой препарат ему вводится: вакцина или плацебо). Исследование показало ареактогенность и высочайшую безопасность вакцины. У 100% добровольцев вакцина индуцировала вируснейтрализующие антитела.

Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц старше 60 лет, в результате которого показала иммуногенность и высокую безопасность препарата, получила разрешение на применение для пожилых пациентов. Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3 000 добровольцев от 18 лет организовано на базе 8 медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде. Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года.