Петербургский НИИ начинает клинические испытания своей вакцины от COVID-19

«Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года. Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет», – сообщают в пресс-службе ФМБА России.

Разработчиком вакцины выступает Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В июне 2021 года были успешно завершены доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность и защитный потенциал.

Отмечается, что препарат разработан на новой технологической платформе и нацелен на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.

Напомним, ранее петербургский НИИ заявил о достижении коллективного иммунитета к коронавирусу в России.