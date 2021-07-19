Мурашко: у коронавируса появились новые симптомы, похожие на ангину

«Появились ряд новых симптомов, отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других. Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», — заявил глава Минздрава.

Также Мурашко отметил, что распространение коронавируса среди россиян и его течение у уже болеющих людей ускорилось. «Это, конечно, нужно учитывать. Противовирусная терапия, раннее начало лечения — это элемент, который позволяет с минимальными потерями для здоровья выйти из этого заболевания, часто и сохранить жизнь», — резюмировал министр.

Напомним, ранее ученые также выяснили, какие симптомы испытывают заболевшие коронавирусом, несмотря на прививку. Их всего четыре. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы понять, что болезнь все-таки настигла.