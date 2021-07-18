В России смертность из-за наркотиков увеличилась на 60% в период пандемии

В 2020 году от причин, связанных с наркотиками, скончались 7316 человек. До пандемии, в 2019 году, этот показатель составил 4569, в 2016-2018 годах — от 4,4 до 4,8 тысячи человек. Рост смертности зафиксирован как среди городского, так и среди сельского населения.

При этом впервые в сведениях Росстата о причинах смерти в России указали новую причину — «коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19». От этого заболевания на данный момент скончался 144 691 россиянин.Также перенесенный коронавирус усиливал течение других (хронических) заболеваний, что отразилось в росте российской смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6% в 2020 году), пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).



Другими причинами смерти стали алкоголь и наркотики. В 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем, умерли 50,4 тыс. человек — на 6,3% больше, чем в 2019-м. По данным американского Института измерения и оценки здоровья, психологическое влияние пандемии и карантинных ограничений может усугубить психические расстройства, а также привести к повышенному употреблению спиртных напитков. Потребление водки в России на душу населения в 2020 году выросло на 2%, подчеркивает издание.



В категорию смертности от наркотиков Росстат включил умерших от психических расстройств из-за злоупотребления запрещенным веществами, от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами и тех, кто отравился "с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках". Уточняется, что в 2020 году 5,2% от общего числа смертей были связаны с наркотиками.

