Эксперт: третья волна пандемии в России будет длиться еще минимум три месяца

«У нас третья волна началась давным-давно, и мы сейчас в ее разгаре. Она не собирается уменьшаться и снижаться. Эта третья волна будет у нас длительной, растянутой по времени минимум на три месяца. Три месяца с нынешнего срока», — отметил он.

Он также заявил о том, что в России третья волна началась раньше, чем в других странах, а летальность — в 30 раз выше.