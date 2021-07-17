Эксперт: третья волна пандемии в России будет длиться еще минимум три месяца

Третья волна пандемии коронавируса в России находится в самом разгаре. Она будет длиться еще минимум три месяца, рассказал ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков.
«У нас третья волна началась давным-давно, и мы сейчас в ее разгаре. Она не собирается уменьшаться и снижаться. Эта третья волна будет у нас длительной, растянутой по времени минимум на три месяца. Три месяца с нынешнего срока», — отметил он.
Он также заявил о том, что в России третья волна началась раньше, чем в других странах, а летальность — в 30 раз выше.
Напомним, ранее ВОЗ заявила о том, что мир находится на пороге третьей волны пандемии коронавируса. Это связано с распространением дельта-штамма коронавируса. После спада числа случаев заболевания и смертности в Европе и Северной Америке «тенденции изменились».
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