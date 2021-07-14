Глава Минздрава рассказал о том, сколько россиян заболело после вакцинации от COVID-19

Не более 2,5 процента жителей России заболели COVID-19 после того, как сделали прививку. При этом большинство из них заразились на этапе формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится 2–3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», — рассказал он.
Мурашко также напомнил, что даже вакцинированным гражданам следует выполнять все меры безопасности, а именно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, ранее в журнале The Lancet вышла статья, подтверждающая безопасность «Спутника V» для пожилых людей. Практически все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней, согласно исследованию.
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