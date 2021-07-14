Глава Минздрава рассказал о том, сколько россиян заболело после вакцинации от COVID-19

«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится 2–3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», — рассказал он.

Мурашко также напомнил, что даже вакцинированным гражданам следует выполнять все меры безопасности, а именно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.