«Это задевает вас — и это нормально!»: вот 65 эмоциональных триггеров, которые нельзя игнорировать

Большинство из нас поступают со своими эмоциями неправильно — отмахиваясь от них или серьезно нервничая, но не анализируя причины неприятных ощущений. Психотерапевт и доктор наук Дэвид Ричо в книге «Эмоциональные триггеры. Как понять, что вас огорчает, злит или пугает, и обратить реакцию в ресурс» называет 65 триггеров: их важно отслеживать, чтобы узнать себя лучше и выработать более продуктивные реакции на стресс.
Бытующее в популярной психологии нового века мнение о способности полностью контролировать свои чувства — опасная иллюзия. Она никоим образом не согласуется с безжалостными реалиями жизни. Реакция любого здравомыслящего эмпатичного человека на известие о смерти близкого друга или родственника — шок и горечь. На физическом уровне сразу меняется сердцебиение, дыхание, пульс, синапсы головного мозга. Такая реакция адекватна ситуации и неизбежна, и подавлять ее по меньшей мере неразумно. Точно так же, уверен, если бы кого-то из нас постигла внезапная смерть, нам хотелось бы верить, что друзья и родные испытают те чувства, что положены любящим людям: шок и печаль, — как последнюю дань уважения.
Главное — воспринимать триггер как указатель на сферу, требующую нашего внимания, а не просто как импульсивную реакцию. Будем считать, что триггер вызывает любопытство и желание понять самого себя, а не только некое поведение и реакцию по отношению к окружающим. В таком случае мы видим, куда направить силы, чтобы освободиться от пагубного влияния чужих действий, и ведем себя как независимые, зрелые люди.
У каждого человека свои триггеры. Некоторые носят универсальный характер, несмотря на различие индивидуальных реакций. Перечислим несколько самых распространенных «болевых точек»:
- Компания людей, которые открыто выражают свои чувства (а нас это сильно раздражает).
- Внезапная утрата.
- Неприятные новости.
- Природная катастрофа.
- Агрессия или жестокость со стороны окружающих.
- Человек, место или какое-либо событие, которые напоминают нам о прошлых переживаниях или травмах.
- Книги, фильмы и песни, способные вызвать чувства, пробудить воспоминания, дать идеи, мотивировать к изменениям и повлиять на настроение.
- Стресс, способствующий формированию дурных привычек и зависимостей (в этом случае триггер не причина, но может быть катализатором).
А вот девять категорий триггеров, знакомых большинству из нас, и конкретные примеры их появления.
Смущение, стыд, неуверенность в себе:
- Нас унижают или подчеркивают нашу неадекватность.
- Мы находимся среди людей другого пола, расы, сексуальной ориентации, религии, политических пристрастий, финансового статуса.
- Нам стыдно, когда мы сравниваем свои достижения с успехом других людей.
- Мы настораживаемся, когда в ходе разговора кто-то упоминает возраст, статус, здоровье, внешний вид, одежду, стиль, достижения.
- Нас приглашают выступить публично.
Пренебрежение:
- Наши взрослые дети не хотят проводить с нами время.
- Саркастические замечания в наш адрес.
- Нас превращают в козлов отпущения, над нами смеются, издеваются, нас дразнят и травят.
- К нам относятся снисходительно и нам демонстрируют презрение, нас подавляют.
- Нас не уважают (особенно если при этом оскорбляют или проявляют агрессию).
- Мы теряем лицо, нас унижают или стыдят (особенно если это происходит перед людьми, чье мнение важно для нас).
- Нас игнорируют, не признают наших достижений.
- Нас кидают, отстраняют, заставляют ждать слишком долго, отменяют встречу в последнюю минуту.
- Человек ведет себя так, будто нас нет, будто наши слова, чувства и действия не имеют значения.
- Нам не верят.
- Отрицают наши факты, основанные на логике и конкретных доказательствах.
Чувство, что нас контролируют
- Нас контролируют на самом деле или мы общаемся с человеком, который любит все контролировать.
- Нам указывают, как воспринимать происходящее; нам навязывают чужие взгляды.
- За нас принимают решение; указывают, что нам чувствовать, что делать и что думать.
Нами пользуются:
- Нас ограбили или мы потеряли деньги, потому что нас обдурили, обманули, облапошили.
- Нам не заплатили за услугу или не вернули долг.
- Нам не дают то, чего мы заслуживаем.
- Мы получаем меньше, чем другие.
- Нас обманывают, водят за нос, дурачат, предают.
- Наши слова искажают, неправильно понимают, в нас сомневаются, нас дискредитируют, обвиняют.
Уязвимость, ранимость:
- Нам не оказывают поддержки или стыдят нас за наши чувства.
- Нам предстоит тестирование (экзамен, аттестация), или мы ждем его результатов.
- Мы чувствуем себя одинокими и беззащитными, когда люди поступают с нами несправедливо или когда на нас обрушивается неподъемный груз проблем.
- Нас подрезают на дороге.
- Когда мы за рулем, пассажиры советуют, как вести машину.
- Мы попали в аварию или едва ее избежали.
- Кто-то повторяет неприятную привычку или делает то, что обещал не делать, зная, что это раздражает нас.
- Сексуальный опыт вызывает тревожные мысли и чувства, которые надолго остаются в памяти.
Межличностные отношения
- Мы расстроили человека и боимся последствий.
- Чрезмерное внимание со стороны другого человека душит и подавляет нас.
- Мы узнаём, что важный для нас человек переезжает.
- Человек, которого мы любим, не защищает нас или нападает на нас.
- Значимые для нас люди демонстрируют, что их ничего с нами не связывает, или же поддерживают наших противников.
- Наши чувства игнорируют или принижают их значимость.
- Наши чувства не понимают.
- Мы неожиданно сталкиваемся с бывшим партнером, видим его объявление на сайте знакомств, узнаём, что у него все замечательно.
- Мы неожиданно сталкиваемся с бывшим супругом или человеком, конфликт с которым до сих пор не разрешен.
- Мы замечаем, что близкий когда-то человек стал безразличен к нам и потерял интерес.
Личные границы:
- На нас нападает пьяница или наркоман.
- Кто-то пристает к нам, ведет себя неадекватно или проявляет сексизм.
- Личные границы грубо нарушаются: например, когда отменяют наше решение или (менее драматичная ситуация) на кухне или в ресторане в нашу тарелку лезут вилкой, чтобы попробовать наше блюдо.
- Нас торопят, не проявляют уважение к нашему расписанию/графику.
- За нами следят, донимают или заваливают вопросами, особенно сразу после того как мы пришли домой или на работу.
- Нам настырно и бесцеремонно пытаются что-то продать или навязать.
- Другой человек ведет себя так, будто обладает авторитетом и полномочиями, хотя на самом деле это не так (например, старший брат или сестра пытаются нас контролировать).
- Другой человек отказывает нам в праве высказать свое мнение.
- Когда мы говорим «нет», никто не воспринимает нас всерьез.
Чувство неловкости из-за происходящего
- Нас смущают публичные высказывания или действия родственника/партнера.
- Нам предстоит с кем-то познакомиться.
- Нас волнует первый сексуальный опыт.
- Другой человек рассуждает о политике или религии так, что это коробит нас или противоречит нашим взглядам.
- Другой человек демонстрирует узость взглядов или произносит оскорбительную для присутствующих шутку.
- Нас дискриминируют, преследуют или исключают из группы по расовым, религиозным, политическим, половым мотивам, из-за социального статуса, сексуальной ориентации, физических или психических отклонений.
- Мы слушаем новости, и действия политиков и правительства вызывают у нас возмущение.
- Мы видим, как кто-то мучает животных.
Страх перед будущим
- Нам не доверяют, нас обвиняют или нам угрожают наделенные властью люди, например руководитель, налоговое управление, полиция.
- Мы сталкиваемся с осуждающими или угрожающими словами, действиями или жестами.
- Мы «считываем» отвержение или осуждение с лица собеседника, например, когда он хмурится с нетерпением, отвращением, упреком, гневом.
- Тон собеседника кажется пугающим, пренебрежительным, снисходительным, сдержанным, холодным (особенно если напоминает интонации наших родителей).
- Мы подпадаем под влияние суеверий и мистики. К примеру, верим, нас накажут за ошибки, а за хорошие дела, наоборот, непременно вознаградят.
Некоторые люди провоцируют нас, даже если не делают ничего из перечисленного. Бывает, что одно присутствие человека или даже мысль о нем вызывает рефлекторную реакцию. Кроме того, вышеперечисленные обстоятельства могут стать триггером, даже если произошли не с нами, а кем-то из наших близких.
Некоторые триггеры наносят двойной удар. Вернемся к примерам из списка: представьте, что объясняете дочери опасные побочные эффекты лекарства, которое она принимает без назначения врача, а дочь вас не слушает. Этот триггер заставляет вас раздражаться, но одновременно и сопереживать. Вы приводите доказательства из научных статей. А дочь отвечает: «Можешь верить во что хочешь». Это уже второй триггер: она считает, что у вас нет фактов, а только мнение. Вы еще больше переживаете, на этот раз ощущая пренебрежение, как будто к вам относятся свысока.
Также отметим, что перечисленные триггеры (как и все прочие) — данность жизни и отношений между людьми. Этот список отражает одну из сторон бытия и человеческого поведения. Ничто не спасет нас от утрат, несправедливостей, болезненного опыта разочарования, отвержения, расставаний, предательства. Никто не застрахован от триггеров. Все мы уязвимы. В то же время все мы обладаем внутренними ресурсами и вместо истерики можем сказать: «Да, такое случается. Надо разобраться, что со мной происходит». Так мы сможем познать себя на более глубоком уровне и прекратим обвинять окружающих. Принимая мир таким, каков он есть, мы меньше подвержены влиянию триггеров.
Отрывок предоставлен для публикации издательством МИФ.
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