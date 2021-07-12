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Эпидемиолог Роспотребнадзора: новый всплеск заболеваемости коронавирусом будет осенью

В Центре гигиены и эпидемиологии Петербурга назвали причины подъема заболеваемости COVID-19 в июне, а также рассказали о том, когда это произойдет еще раз. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на Юлию Соттаеву, заведующую эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

По ее словам, в июне всплеск заболеваемости коронавирусом случился из-за возвращения людей на работу в крупные предприятия после локдауна. Заболевший сотрудник в короткие сроки заражает большое количество людей, отметила она. Еще одна причина — многие отпускники делают тесты для выезда на курорты. «Этот момент стал основным для выявления бессимптомных носителей», — подчеркнула она.

Также Соттаева объяснила, что для ОРВИ характерен сезонный подъем заболеваемости. «По большому счету, ожидаем следующий подъем заболеваемости [COVID-19] в сентябре-октябре 2021 года. Что мы видим сейчас, он произошел в июне, колоссальный подъем», — добавила эпидемиолог.

Эксперт уточнила, что к следующей волне позволит подготовиться экстренная иммунизация. «Ковид, как показала полуторогодовая практика, это не обычная инфекция, она не укладывается в рамки обычных респираторных инфекций», — заявила она.

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