Эпидемиолог Роспотребнадзора: новый всплеск заболеваемости коронавирусом будет осенью

По ее словам, в июне всплеск заболеваемости коронавирусом случился из-за возвращения людей на работу в крупные предприятия после локдауна. Заболевший сотрудник в короткие сроки заражает большое количество людей, отметила она. Еще одна причина — многие отпускники делают тесты для выезда на курорты. «Этот момент стал основным для выявления бессимптомных носителей», — подчеркнула она.

Также Соттаева объяснила, что для ОРВИ характерен сезонный подъем заболеваемости. «По большому счету, ожидаем следующий подъем заболеваемости [COVID-19] в сентябре-октябре 2021 года. Что мы видим сейчас, он произошел в июне, колоссальный подъем», — добавила эпидемиолог.

Эксперт уточнила, что к следующей волне позволит подготовиться экстренная иммунизация. «Ковид, как показала полуторогодовая практика, это не обычная инфекция, она не укладывается в рамки обычных респираторных инфекций», — заявила она.