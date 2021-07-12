Производство вакцины «Спутник Лайт» в Петербурге запланировали на осень

Производство вакцины «Спутник Лайт» в Петербурге перенесли на октябрь-ноябрь 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ». При этом изначально планировалось, что первую коммерческую партию этой вакцины в миллион доз выпустят до сентября.
Сейчас проект находится на стадии масштабирования производственного процесса. «В данный момент мы ожидаем результаты качества по всем поданным в институт им. Гамалеи валидационным сериям "Спутник Лайт". Параллельно мы приступили к масштабированию производственного процесса», — рассказали в пресс-службе фармпроизводителя. Новые сроки выпуска будут соблюдены, если вовремя завершится регистрация площадки Миндзравом.
Напомним, в конце июня первые дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот. Препарат «Спутник Лайт» предназначен в первую очередь для тех, кто уже переболел коронавирусом, или ранее вакцинировался. При этом вакцина является однокомпонентной.
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