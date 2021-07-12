Производство вакцины «Спутник Лайт» в Петербурге запланировали на осень

Сейчас проект находится на стадии масштабирования производственного процесса. «В данный момент мы ожидаем результаты качества по всем поданным в институт им. Гамалеи валидационным сериям "Спутник Лайт". Параллельно мы приступили к масштабированию производственного процесса», — рассказали в пресс-службе фармпроизводителя. Новые сроки выпуска будут соблюдены, если вовремя завершится регистрация площадки Миндзравом.