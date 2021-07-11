В комздраве отреагировали на слова Андрея Сараны о 400 тысячах заразившихся коронавирусом к декабрю в Петербурге

По данным комитета, расчет формулы производился на 300 тысяч переболевших. Также он приводился к показателю 900 тысяч, а не 1,2 миллиона человек, как было указано в публикации.

В комитете подчеркнули, что работа по расчету формулы началась в самом конце декабря, а не в начале. При этом итоговая презентация прошла 27 января. «Андрей Сарана мог немного ошибиться. В памяти все цифры тяжело держать», — добавили в ведомстве.