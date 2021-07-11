В комздраве отреагировали на слова Андрея Сараны о 400 тысячах заразившихся коронавирусом к декабрю в Петербурге

Комитет по здравоохранения прокомментировал слова зампредседателя Андрея Сараны о заболеваемости в Петербурге после публикации «Фонтанки». Издание обратило внимание на несовпадение данных Сараны и официальной статистики. Как утверждают в ведомстве, зампредседателя комитета «мог немного ошибиться».
По данным комитета, расчет формулы производился на 300 тысяч переболевших. Также он приводился к показателю 900 тысяч, а не 1,2 миллиона человек, как было указано в публикации.
В комитете подчеркнули, что работа по расчету формулы началась в самом конце декабря, а не в начале. При этом итоговая презентация прошла 27 января. «Андрей Сарана мог немного ошибиться. В памяти все цифры тяжело держать», — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось о том, что к декабрю 2020 года, когда началась масштабная вакцинация в Петербурге, коронавирусом заразились более 400 тысяч человек. Это в три раза больше, чем было зафиксировано в официальной статистике. Такие данные привел первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в подкасте «Комсомольской правды».
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