К декабрю 2020 года в Петербурге было выявлено более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом

Такие данные привел первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в подкасте «Комсомольской правды». Он объяснил, как власти города решили о необходимости привить 1,2 миллиона петербуржцев для коллективного иммунитета. По его словам, показатель рассчитали по формуле, придуманную координационным советом по борьбе с коронавирусом во главе с академиком Евгением Шляхто, после объявления Путина о масштабной вакцинации в России.

Сарана добавил, что рабочая группа посчитала общее число заболевших и умножила ее на пять. «Предполагалось, что примерно одна пятая — это те, кого мы выявили с помощью ПЦР-тестов и госпитализировали, а четыре пятых все-таки были бессимптомными», — рассказал он.

Из этого результата чиновники вычли беременных, кормящих, детей, пациентов с тяжелыми побочными заболеваниями и получили 2 млн человек. Так, они взяли 60 % из этого числа и получили 1,2 миллиона.