К декабрю 2020 года в Петербурге было выявлено более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом

К декабрю 2020 года, когда началась масштабная вакцинация в Петербурге, коронавирусом заразились более 400 тысяч человек. Это в три раза больше, чем было в официальной статистике. Об этом сообщает «Фонтанка».
Такие данные привел первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в подкасте «Комсомольской правды». Он объяснил, как власти города решили о необходимости привить 1,2 миллиона петербуржцев для коллективного иммунитета. По его словам, показатель рассчитали по формуле, придуманную координационным советом по борьбе с коронавирусом во главе с академиком Евгением Шляхто, после объявления Путина о масштабной вакцинации в России.
Сарана добавил, что рабочая группа посчитала общее число заболевших и умножила ее на пять. «Предполагалось, что примерно одна пятая — это те, кого мы выявили с помощью ПЦР-тестов и госпитализировали, а четыре пятых все-таки были бессимптомными», — рассказал он.
Из этого результата чиновники вычли беременных, кормящих, детей, пациентов с тяжелыми побочными заболеваниями и получили 2 млн человек. Так, они взяли 60 % из этого числа и получили 1,2 миллиона.
Таким образом, к началу декабря в Петербурге COVID-19 через ПЦР-тестирование и госпитализации подтвердился у более чем 400 тысяч человек. При этом в официальной статистике штаба по коронавирусу тогда было зафиксировано менее 140 тысяч случаев.
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