Проценко: жара усугубляет течение COVID-19, осложнения могут быть фатальными

«Жара и COVID-19 — это очень плохое сочетание. Если не тяжелый COVID-19, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов», — заявил Проценко.

По словам врача, сейчас в больницы кладут пожилых пациентов с нетяжелым течением COVID-19, но в тяжелом состоянии из-за сочетания заболевания с жарой. Проценко призвал россиян вакцинироваться — сейчас в Коммунарке лечатся около тысячи пациентов с коронавирусом. 285 из них находятся в реанимации, а 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. При этом власти допустили новые ограничения по коронавирусу — если темпы вакцинации не увеличатся.

Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.