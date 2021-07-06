В петербургском Центре им. Турнера открылось круглосуточное отделение оказания экстренной помощи детям с тяжелыми травмами

Экстренную и консультационную помощь врачи Центра имени Турнера круглосуточно оказывают при таких травмах, как нестабильные и осложненные переломы позвоночника, открытые и осложненные переломы рук и ног с «дефектами» костей, мягких тканей и сосудистыми нарушениями, в том числе со смещением, переломы костей таза с нарушением стабильности тазового кольца, суставные переломы (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой), сложные травмы челюстно-лицевой области.

В Центр имени Турнера на Лахтинской улице доставляют вертолетами санавиацией даже из других регионов, когда детям требуется специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь из-за полученной травмы и неотложных патологических состояний опорно-двигательного аппарата.

«Основная задача — консультативно-методическая помощь специалистам в регионах РФ по тактике лечения и методам оперативного вмешательства для детей с травмами опорно-двигательной системы. Если это тяжелый пациент и на месте не могут оказать необходимую помощь, вызывается санавиация, которая работает безупречно. Расстояние не имеет значения: хоть Дальний Восток, хоть Крайний Север. Уже через несколько часов после травмы пациент оказывается у нас. На нашей базе продолжает работать и Федеральный детский центр повреждения позвоночника и спинного мозга», — приводит «Фонтанка» слова директора центра Сергея Виссарионова.